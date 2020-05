„Výsledek hovoří za vše. Kluci šlapali celý zápas a odměnou pro ně i fanoušky je vynikající vítězství po perfektním výkonu výkonu,“ pochvaloval si plzeňský kouč Adrian Guľa.

Co bylo podle vás hlavní příčinou tak vysoké výhry?

Klukům fotbal chutná. Hráli jednoduše, rychle, v pohybu, týmově, kompaktně a silně v defenzivní činnosti, což je důležité.

Hattrickem se blýskl Aleš Čermák, jenž není zrovna rozený střelec. Tlačíte na něho, aby se víc snažil o koncovku?

Ano, je důležité, aby se středový hráč dostával do střelby. Zvlášť při jeho kvalitě zakončení. On je na sebe hodně náročný, takže jsme si řekli, že by měl mít před sebou i gólovou výzvu. Těší mě, že proměnil šance, které mu mančaft připravil. Těžil z práce spoluhráčů, ale i z vlastní šikovnosti.

Těšilo vás, že tým nepolevil, ani když v poločase vedl 4:0, a přidal ve druhé půli tři góly?

My jsme s Boleslaví v poháru vedli 4:0, nedali jsme penaltu a nakonec to bylo 4:2 a báli jsme se o výsledek. To jsme teď nechtěli dopustit, když jdou zápasy v rychlém sledu.

Na rozdíl od prvního zápasu jste tentokrát pěti střídání…

Bylo dobře, že jsme i vzhledem k výsledku, mohli dát šanci dalším hráčů. Všichni si to zaslouží, ani po vystřídání jsme nedali nohu z plynu, kluci šli pořád nadoraz.

To je další potěšující fakt, že?

Většinou to bývá tak, že tempo odpadne, ale v Plzni všichni bojují o svůj flek a o to, abychom si před každým zápasem mohli vybrat (koho dát do sestavy – pozn. aut.). Nastavení hráčů je dobré, což je pro nás podstatné, protože nás čeká ještě mnoho zápasů. Je potřeba zůstat nohama na zemi, být pokorní. Teď už myslíme jen na ten středeční.

To hrajete v Ostravě a hned v neděli pak na Slavii. Berete to jako nejtěžší zkoušku za dobu, co jste v Plzni?

Každý zápas je pro mě test a největší výzva. Tak to bylo i proti Boleslavi, protože ta očekávání naskakují, když vyhráváte, když mančaft funguje. Nebudeme nic předbíhat, teď potřebujeme udělat maximum, abychom vyhráli na Baníku, pak se můžeme soustředit na další. Pro mě je každý zápas v české lize obrovská výzva.

Pomohly vám i chorály z reproduktorů?

Určitě to je lepší, než úplné ticho. Říkal jsem to už po Spartě, doma to bylo samozřejmě ještě lepší, protože kluci ty věci znají. Ale nejvíc mě potěšilo, že na hráče čekali před stadionem fanoušci a poděkovali jim. To byla úžasná odměna.