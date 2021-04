I když je na konci první půle poslal do vedení Ba Loua, po přestávce neodolali tlaku soupeře a Schranz vyrovnal. „Oba góly byly krásné,“ okomentoval to klidným hlasem Adrian Guľa, slovenský trenér plzeňské Viktorie.

„Byl to velmi zajímavý zápas dvou kvalitních týmů. V první půli se nám povedlo otevřít skóre, ale po přestávce převzal iniciativu soupeř. Vysunuli presink, nám chyběl klid v přípravné fázi a vázla kombinace. Sice jsme mohli po brejku do otevřené obrany rozhodnout, ale bohužel se to nepovedlo a soupeř pak vyrovnal. V závěru to bylo kdo s koho. Oni měli nebezpečnou střelu, my zase superšanci přes Kalvacha. Bod je pro nás samozřejmě málo, chtěli jsme vyhrát,“ zhodnotil zápas.

Čím si vysvětlujete, že jste po přestávce přenechali iniciativu soupeři?

Vedli jsme a soupeř začal riskovat, vytáhl presink. Nám chyběl klid v přechodové fázi, byli jsme pasivní. A to byla voda na mlýn soupeři, Jablonec se dostával do zápasového tempa. Nedokázali jsme využít prostorů, které se otvíraly rizikem hry soupeře.

Na druhý Jablonec ztrácíte i teď osm bodů. Nebylo by lepší víc se zaměřit na český pohár MOL Cup, v němž jste už v semifinále?

Je super, že jsme v poháru ve hře, ale nemůžeme a nechceme vsadit všechno na jednu kartu. Také liga běží v plném proudu, už ve středu hrajeme další utkání (v Teplicích od 15 hodin) a my myslíme vždy na nejbližší zápas, potřebujeme vyhrát venku. Liga je pro nás stále zajímavá, i v ní jsou ve hře příčky zaručující pohárovou Evropu. Musíme dál pracovat na plný plyn.

Je pro vás potěšující, že se opět trefil Adriel Ba Loua? Je to už jeho pátý gól v sezoně, k tomu má šest asistencí, takhle produktivní ještě nebyl. Čím si vysvětlujete to zlepšení?

Jednak je to jeho kvalitou, proto jsme ho brali. Je super, že udělal takový progres. Taky hraje s lepšími spoluhráči, v ofenzivním mančaftu. Vím, že je to v uvozovkách jeho rekordní sezona, ale tím se nesmí uspokojit, musí zůstat hladový. Myslím, že má na to, aby byl ještě produktivnější, za mě je pět gólů na křídelníka pořád málo. Ano, on tam má i přihrávky, jen chlapci zatím nebyli tak produktivní.

Přesto jste ho proti Jablonci poměrně brzy střídal. Proč?

Bylo tam třeba dostat čerstvou sílu. I když si předtím s Faltou prohodili strany, nedařilo se nám zachytávat útoky soupeře. A bylo to i z fyzického pohledu. Ba Loua ještě nikdy nezažil takové vytížení, že by hrál dva zápasy za týden. A myslím, že se střídání povedlo, bohužel Pišta brejkovou situaci s Faltou vyřešil nešťastně. Takové věci musíte v tak vyrovnaném zápase udělat lépe.

Všiml jsem si ještě jedné věci, že při standardkách hlídal vysokého Schranze drobnější Káčer. To byl záměr?

Máme vysoké hráče Kašu s Brabcem, kteří hlídají ty nejdůležitější prostory. Víme, že Kačka (Káčer) je dobrý na osobku, přestože má výškový deficit, takže to byl záměr. Rozhodovali jsme se mezi ním a Faltou. V kombinované obraně to musím posbírat i stopeři, on má za úkol to odblokovat.

Při standardkách jste ho uhlídali, ale i tak právě Schranz vstřelil vyrovnávací gól?

Já ho znám od osmnácti let, už tehdy jsem viděl jeho obrovský běžecký potenciál a cit pro náběhové věci. Teď má navíc skvělou fazónu. Ale jedna věc je kvalita soupeře a druhá, že jsme se s tím měli vypořádat lépe. Při tom gólu jsme propadli a pak jsme nebyli dostatečně důrazní. To byl komplex chyb, které soupeř využil.

Na poslední čtvrthodinu šel do hry Zdeněk Ondrášek, který se naopak střelecky trápí. Jak to s ním prožíváte?

Jasně, že to prožíváme. Potřebujeme, aby byl zase gólový. Je dobře, že to na sebe vzal v předchozích zápasech Bogy (Beauguel), ale my potřebujeme mít nachystané všechny tři útočníky. Sezona je náročná, zápasy jdou v rychlém sledu po sobě. I pro Kobru (Ondráška) je to nová zkušenost, velká škola. Ví, v jakém klubu působí, jaké jsou na něj nároky. I pro něho je to nové, většinou hrál v týmech, které neměly takové ambice, nebyl tolik pod drobnohledem. Důležité je, aby byl trpělivý.