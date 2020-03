Naposledy vyhrál v sobotu na hřišti třetího Jablonce, od kterého už se na druhém místě odpoutal na osm bodů. Navíc po zaváhání vedoucí Slavie na Slovácku stáhl její náskok na deset bodů.

Ve středu od 17.30 hodin hrají viktoriáni čtvrtfinále domácího poháru MOL Cup.

Liga se pro vás zatím vyvíjí velmi zajímavě. Souhlasíte?

(nadechne se) Určitě zachytíme i další vývoj, ale jsme ostražití. My se stále koncentrujeme na sebe. Nejdůležitější je tedy, že jsme vyhráli v Jablonci. Kdyby se nám to nepovedlo, tabulka by se kolem nás vyrovnala.

Náskok Slavie jste za tři kola stáhli o šest bodů. Cítíte, že jsou teď hráči víc nabuzení?

Já cítím od prvního dne, co jsem tady, na klukách, že jsou nabuzení (úsměv). Poctivě pracují, chtějí se zlepšovat, jsou motivovaní… Bez ohledu na vývoj v tabulce. Navíc teď je před námi čtvrtfinále MOL Cupu, v němž máme také zajímavé výzvy.

Přesto překvapilo vás druhé zaváhání Slavie venku?

Na podzim byla dominantní, ale proti favoritům jde každé mužstvo naplno. Žádný mančaft v české lize to nikde nemá jednoduché. I proti nám ukázal Jablonec kvalitu, zvedá se Karviná, Liberec, i další týmy hrají nadoraz, nerad bych na někoho zapomněl. Pro nás je podstatné, abychom my šli do každého zápasu naplno.

Těší vás, že liga bude mít i nadstavbu, že je o pět kol delší a máte šanci to Slavii ještě víc zkomplikovat?

Takhle je to dané. Může to být i opačně, že si budeme říkat, proč neskončila dřív…

Zmínil jste MOL Cup. Jak velkou motivací je pro vás v poháru uspět?

Je to velká motivace, ale i náš cíl. Uděláme maximum, abychom pohár vrátili po deseti letech do Plzně. Aby ho kluci mohli zvednout nad hlavu. Prvním krokem je postoupit přes Boleslav. Jsou tam i dílčí výzvy, proč uspět.

Povídejte…

Například David Limberský může získat s Plzní desátou trofej. A jsou tam i další detaily. V neposlední řadě samozřejmě kvůli našim skvělým fanouškům.

A nebojíte se, že budete muset kvůli opatřením týkajících se koronaviru hrát ve středu bez diváků?

Bavili jsme se o tom s vedením klubu. Já věřím, že kompetentní lidé rozhodnou správně. Je jasné, že zdraví je jen jedno, ale na druhou stranu fotbal se hraje pro diváky. Budeme muset akceptovat jakékoliv rozhodnutí. Nemám všechno detailně navnímané, ale myslím si , že není důvod k velké panice.

V Jablonci se po zranění vrátil Aleš Čermák, poprvé v sezoně hrál Milan Havel. Je dobře, že konkurence roste?

Aleš je vynikající hráč, potvrdil svoji kvalitu. Potřebujeme připraveného každého hráče. Teď to potvrdil Milan. Na krátkou, ale velmi podstatnou pasáž nastoupil v Jablonci i Hubňa. Připravení jsou i další hráči, vytvářejí konkurenci.

Naopak kvůli viróze chyběli Radim Řezník a Tomáš Hořava. Už jsou připraveni?

Radim už s námi na sto procent trénuje, ale zdravotní stav Tomáše ještě není tak dobrý. Uvidíme, jak se to vyvine do konce týdne.

Máte teď náročný týden, tři zápasy za sedm dnů. Zvažujete, že víc protočíte sestavu?

Ne, soustředíme se vždy na nejbližší zápas a ten odehrajeme v maximální možné síle. Teprve potom budeme řešit, co dále. Je tam dostatek prostoru na regeneraci.

Mladé Boleslavi se v lize na jaře zatím příliš nedaří. Jaký to bude soupeř?

Tím se nenecháme ukolébat, nesnížíme koncentraci. Víme, že mají svoji kvalitu. Sledovali jsme je naživo i na videu, budeme maximálně ostražití. Abychom uspěli, musíme zase podat kompaktní, týmový výkon.Neřešíme, jaký vstup do ligy měla Boleslav. Pohárové zápasy mají svoje specifika, hraje se na postup. A my uděláme všechno pro úspěch.