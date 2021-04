„My se teď potřebujeme hlavně rychle zmobilizovat, protože už ve středu hrajeme další zápas," připomněl kouč plzeňské Viktorie ligovou dohrávku se Zlínem, která začíná v Doosan Areně od 16 hodin.

Plzeň nevyhrála s Karvinou už třetí zápas v řadě. Čím to, že se vám na ní tak nedaří?

Já jsem byl u dvou zápasů. Prohráli jsme doma, když jsme taky neproměnili spoustu šancí. Nemyslím si, že je to soupeřem, i když hřiště dnes vyhovovala spíš defenzivně laděnému soupeři. Ale i my jsme v úvodu dokázali, že se dalo hrát dostatečně rychle. Když jsem se drželi plánu, bylo tam spousta šancí. Nízká produktivita nás dneska stála vítězství, je to škoda, ale zároveň velké ponaučení.

Nízkou produktivitu rozebíráme téměř po každém zápase. Ukazuje to na horší kvalitu ofenzivních hráčů?

Mužstvo má kvalitu, šance si vytvoří. Někdy je neproměníte jen proto, že vám soupeř ty prostory dobře zavře. Dneska měl gólman perfektní zákroky, jednou to stoper vykopl z brankové čáry, dvakrát jsme nastřelili břevno. Já klukům věřím. Jsem přesvědčený, že máme dostatečnou kvalitu, abychom takové zápasy vyhrávali.

Na hrotu dostal od začátku šanci Ondrášek, co pro něho rozhodlo?

Potřebovali jsme vyrotovat sestavu. Hned ve středu a v sobotu hrajeme další zápasy doma. Bogy (Beauguel) toho měl fyzicky za sebou hodně. Těch motivů bylo víc a Kobra si svojí pracovitostí šanci zasloužil.

Ve druhé půli jste sice vyrovnali, ale těch šancí už nebylo tolik, až na břevno Mihálika. Čím si to vysvětlujete?

Vyrovnávací gól nás nakopl, ale pak se deset minut nehrálo, protože rozhodčí hledal nějakou situaci na VARu. Vypadli jsem z tempa, soupeř změnil presink. A jak se čas krátil, méně jsme využívali křídelní prostory. Tlačili jsem se před branku středem, který byl dobře pokrytý.

Vzhledem k tomu, že jste ztratili další body a Jablonec vyhrál, vidíte teď větší šanci dostat se do Evropy přes český pohár?

V lize zbývá ještě devět zápasů, to je velká porce bodů. Obě soutěže bereme vážně, s maximální touhou vyhrát nejbližší utkání. Chceme uspět v MOL Cupu, ale potřebujeme makat i v lize, abychom ukázali progres.

Dneska kvůli zranění nehráli Bucha s Čermákem, kteří budou chybět delší čas. Jak velký to je zásah do sestavy?

Oba mají velkou kvalitu, zejména v ofenzivě jsou platní. O tom nemá cenu polemizovat. Ale tím, že nejsou k dispozici, otvírá se šance pro další hráče. Věříme, že ji uchopí. Třeba Šulc, Káčer nebo můžeme hrát na dva útočníky. Blíží se návrat Kopice i Kayamby, mužstvo má pořád velkou sílu, aby zvládalo dál vyhrávat.

Je šance, že Bucha nebo Čermák naskočí ještě do konce sezony?

Věřím, že všichni udělají maximum, aby se ještě zapojili do ligy. Ale prognózy jsou týdenní a my máme zápasy teď nahuštěné. Přejeme si, aby si ještě zahráli v této sezoně.