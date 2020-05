Nadšený, že mohl po více než dvou měsících zase vést svůj tým aspoň v přípravě, byl slovenský trenér plzeňských fotbalistů Adrian Guľa.

Adrian Guľa | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Je to změna, i když je to jen takto tréninkové,“ prohlásil kouč Viktorie pro klubový web po středečních vítězstvích nad pražskou Duklou (3:1) a Příbramí (4:0). „Byli jsme za tuto možnost rádi, velmi nás to potěšilo,“ doplnil Adrian Guľa.