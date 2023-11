Byl to poměrně nečekaný tah, když se fotbalová Viktoria Plzeň rozhodla vyrukovat na Slavii se svojí brankářskou jedničkou Jindřichem Staňkem. Ten se vrátil necelý měsíc poté, co opouštěl těžce otřesený hřiště po střetu s jabloneckým útočníkem Drchalem.

Podruhé v krátké době utrpěl otřes mozku a tak zůstal delší dobu na pozorování v nemocnici a pak i bez tréninku, do něhož se zapojil až zhruba před týdnem.

„Jsem rád, že jsem se mohl vrátit takhle brzy, to původně v plánu nebylo,“ přiznal 27letý gólman Jindřich Staněk po utkání na Slavii.

Od zranění absolvoval řadu speciálních vyšetření u největších kapacit v Česku. A protože lékaři shledali, že už není limitován, zapojil se zkraje týdne do tréninku.

Trenéři na něho s ničím nespěchali. „Nechali jsme to na Jindrovi, sehnali jsme mu helmu. Ale pak už to bylo na jeho pocitu,“ okomentoval rychlý návrat brankářské jedničky plzeňský kouč Miroslav Koubek s tím, že trenéři měli jasno až den před zápasem v Edenu.

„Samozřejmě že všichni jsme měli zájem, abych se vrátil co nejdříve. Všechna vyšetření byla v pořádku a já se v týdnu cítil dobře, tak jsem do toho šel,“ doplnil trenéra Jindřich Staněk.

Sice brzy inkasoval po hlavičce nizozemského forvarda Micka Van Burena, ale v brance působil jistým dojmem a další střelu už za svoje záda nepustil. Ve druhé půli přes celé hřiště sledoval famózní obrat svého celku a poprvé se radoval z vítězství Viktorie na hřišti Slavie (2:1).

„Pocity jsou krásné, protože jsme to tady zvládli za tři body,“ usmíval se při rozhovoru pro klubový web. Prozradil také, jak se mu chytalo v helmě, kterou mu z Anglie poslal legendární Petr Čech.

„Je to o zvyku. Nosil jsem ji celý týden, helma mi sedí. Nevím, jak v tom vypadám, ale to je druhá věc,“ usmál se plzeňský gólman. „Není to pro mě žádný velký problém,“ doplnil Staněk.

O tom, že je v plné formě zpátky svědčilo i to, že už přemýšlel i nad čtvrtečním zápasem Evropské konferenční ligy. Viktoriáni hostí od 18.45 hodin v plzeňské Doosan Areně chorvatské mistry Dinamo Záhřeb.

„V neděli jsme si trošku užili výhru na Slavii, ale od pondělí už se připravujeme na Záhřeb. Víme, o co hrajeme, chceme před našimi fanoušky udělat další výhru v Evropě. Budu rád, když přijde plný dům. Věřím, že společně to zvládneme a lidi nás dotlačí k postupu,“ přál si Staněk před další bitvou na evropské scéně.

Viktoriáni už můžou za určitých okolností slavit postup do vyřazovací fáze.

A Staněk se v příštím týdnu může těšit na kvalifikační zápasy o Euro 2024 v Polsku (17. listopadu) a v Olomouci s Moldavskem (21. listopadu), krátce po zranění se ocitl v nominaci reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého.