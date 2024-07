„Minulý týden se VAR (videorozhodčí) přiklonil k nám, dnes se od nás odvrátil, protože nám neuznali gól,“ okomentoval bezprostředně po utkání verdikt ze 70. minuty, po němž už se Petr Juliš radoval ze vstřelené branky, hradecký kouč David Horejš. Předtím situaci zkoumal u lavičky na videu i s asistentem Adrianem Rolkem.

Konečný verdikt sudího Petra Hocka, který reagoval na intervenci VAR, v pondělí posvětila v prohlášení pro média i komise rozhodčích FAČR. „Kalibrovaná ofsajdová čára prokázala ofsajd o 29 cm,“ stálo v něm s tím, že rozhodčí na základě intervence VAR správně neuznal branku hostujícího družstva.

| Video: Youtube

„Při položení kalibrované ofsajdové čáry byly využity záběry ze dvou kamer. Z ofsajdové kamery bylo identifikováno postavení hráče domácího družstva č. 10 (obrázek č. 1) a z hlavní kamery bylo identifikováno postavení hráče hostujícího družstva č. 17 (obrázek č. 2),“ popsala komise proceduru zkoumání „gólové“ situace.

Nakonec z toho bylo těsné plzeňské vítězství 1:0, když ještě za bezbrankového stavu Pavel Šulc nadvakrát proměnil penaltu a v závěru vychytal gólman Martin Jedlička ve velké šanci hostujícího Horáka.

„Nuly vzadu si hodně ceníme, i když nás tam jednou zachránil ofsajd soupeře. Nebyl jsem přímo u té situace, takže jsem netušil, jestli to byl ofsajd, ale doufal jsem v to. Nakonec to tak bylo,“ mohl si oddechnout reprezentační stoper v plzeňských službách Robin Hranáč.