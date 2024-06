Fotbalisté Viktorie Plzeň na úvod letní přípravy porazili třetiligového nováčka SK Petřín na jeho hřišti 7:0. Hattrickem se blýskl Vašulín, mezi střelce se dvakrát zapsala i další nová tvář Slončík. Už ve středu hraje tým trenéra Koubka od 17 hodin v Městě Touškově proti slovenské Banské Bystrici.

Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli první přípravný zápas na Petříně 7:0. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Viktoriáni šli do do vedení hned v první minutě, když Cadu si našel centrem Vašulína, který trefil tyč, ale míč se pak odrazil od gólmana Petřína za brankovou čáru. Vzápětí se mezi střelce zapsal i další nový hráč v plzeňském dresu Slončík, jenž vypálil z prostoru penalty přesně po zemi k tyči a po osmi minutách hry přidal blonďák ze Zlína svůj druhý gól.

Potom začal znovu úřadovat Vašulín, který ještě do poločasu zkompletoval hattrick. „Něco mě to asi stát bude,“ usmíval se pak Daniel Vašulín v prvním rozhovoru s novináři v plzeňském dresu. „Jsem nesmírně rád, že jsem v takovém klubu. Před pár lety by mě něco takového ani nenapadlo,“ dodal útočník, který přišel z Hradce Králové.

Brzy po přestávce zvyšoval Metsoko na 7:0, ale pak už se brankostroj plzeňské Viktorie zastavil. Bohužel však přišla dvě nucená střídání, Souaré si po dopadu na trávník poranil záda a brzy střídal i zkušený bek Havel.

„U Milana (Havel) to bylo spíš z preventivních důvodů. Ale u Cheicka (Souaré) přesně nevíme, co má za zranění. Spadl na záda, uvidíme, jak dopadne, čekáme, co nám napíší doktoři,“ uvedl Jan Trousil, jeden z asistentů hlavního kouče Miroslava Koubka ke zraněným hráčům.

Jinak mohl být po výrazném vítězství 7:0 spokojený. „Nechtěl bych hodnotit samotné utkání, šlo hlavně o vyústění úvodního týdenního bloku. Kluci si s chutí zahráli. První jedenáctka dala šest branek, tudíž v tomto ohledu byla produktivnější. Bral bych to jako úspěšné zakončení prvního týdne,“ dodal lakonicky asistent trenéra Viktorie.

SK Petřín – Viktoria Plzeň 0:7

Branky: 2. vlastní, 13., 17. a 44. Vašulín, 4.a 8. Slončík, 47. Metsoko.

Sestava Viktorie - 1. pol.: Tvrdoň – Míka, Séne, Jemelka – Kopic, Kalvach, Panoš, Cadu – Slončík, Vašulín, Kabongo. 2. pol.: Šilhavý - Míka, Dweh, Havel (Séne) - Jirka, Sojka, Deml, Souaré (Cadu) - Vydra, Metsoko, Mosquera.