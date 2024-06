Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli i druhý zápas letní přípravy, i když na vítězství 2:1 nad slovenskou Duklou Banské Bystrica se nadřeli o poznání víc než v sobotu na Petříně (7:0). Soupeř vedl po gólu v závěru první půle, obrat zařídili po přestávce dva hráči, kteří jsou v Plzni na testech Ruben Providence a Corey Sené.

„Výhra je jedna věc, druhá ta, že jsme stále v hrubé přípravě a chtěli jsme sestavu znovu protočit v poločase. Zranil se však Hejda, to byl zásah do našich plánů, je to smůla. Jsme rádi, že se nám podařilo výsledek ve druhé půli otočit, když se vyhraje, vždy je to dobrá zpráva,“ usmál se při hodnocení zápasu Marek Bakoš, jeden z asistentů plzeňského trenéra Miroslava Koubka.

V prvním poločase to byla spíš taktická bitva bez větších šancí. Nejprve si po dvaceti minurách připsal první zákrok slovenský brankář v plzeňských službách Marián Tvrdoň. Po půlhodině se dostal do zakončení Christope Kabongo, jenž v den zápasu podepsal s Viktorií čtyřletou smlouvu, ale přestřelil. Gól padl v samém závěru prvního dějství, když poslal hosty do vedení Willwéber.

Viktoriáni ve druhém poločase okamžitě reagovali, udeřili hned z první šance ve 47. minutě. Slovenský křídelník Erik Jirka poslal skvělou přihrávku na Rubena Providence, který před odkrytou brankou nezaváhal – 1:1. Chvíli poté vyslal James Bello do samostatného úniku Idjessiho Metsoka, jenž se pokusil přehodit brankáře, ale branku minul.

Až v 70. minutě šli viktoriáni do vedení, když se po rohu prosadil Corey Sené, druhý z hráčů, kteří jsou v Plzni na testech. „Sledujeme je komplexně, jak se chovají v tréninku, při zápase. Produktivita je důležitá, zvlášť ve vyrovnaných duelech, kdy nehrajete s týmem o dva levely níž,“ uvedl Marek Bakoš na adresu testovaných cizinců.

Pak ještě hlavičkoval těsně nad horní tyč Dweh a ránu Jirky zlikvidoval gólman, další branka už však nepadla. I tak odcházelo pět stovek diváků ze hřiště v Městě Touškově spokojených po výhře 2:1, fotbalisté jim s chutí u hřiště rozdávali podpisy.