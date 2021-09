A musel skousnout porážku svého celku. Domácí, pro změnu vedení bývalou ikonou Sparty, byli lepší a po zásluze vyhráli.

Plzeňští fanoušci hned při nástupu obou mužstev předvedli zajímavé choreo. Viktoriány hnala zaplněná Doosan Arena.Zdroj: fcv/Martin Skála

Jedním z klíčových mužů sestavy byl francouzský forvard Jean-David Beauguel, s chutí hrála i ofenzivní trojice v záloze Kopic – Sýkora – Mosquera.

YYYYYEEEESSSSS !! So happy and so proud of you guys !!! What a atmosphere at the stadium ?? https://t.co/A8vWVmi3Q1