FOTO: Pět let od smrti Rajtorala. Připomeňte si jeho hvězdné okamžiky v Plzni

Už je to pět let, co přišla z tureckého Gaziantepu krutá zpráva, že se oběsil český fotbalista František Rajtoral, který měl nejzářivější okamžiky spojené s plzeňskou Viktorií. Pojďte se za nimi ohlédnout ve fotogalerii.

František Rajtoral v dresu Viktorie Plzeň. | Foto: fcv, archiv Deníku

„Na ten dubnový večer roku 2017 nikdy nezapomenu. A dal bych cokoliv, abych mohl měl sílu změnit zběsilou krutost osudu," vyprávěl Rajtoralův velký parťák David Limberský ve svojí autobiografii Byla to jízda. „Zrovna jsme se vraceli klubovým autobusem z Prahy do Plzně, skleslí, protože jsme prohráli na Spartě 0:2. V tom nám všem na mobilech pípla SMS. Odesílatelem byl Kolda (Daniel Kolář, který s Rajtoralem hrál ve stejném klubu – pozn. aut.) a já na displeji četl: Kluci je to strašný, Franta je mrtvý…" Ano, už je to dlouhých pět let, ale vždy usměvavý František Rajtoral zůstane navždy zapsán v srdci všech viktoriánů. A nejen jich… Nedávno ho připomněl po vstřelení gólu francouzský forvard plzeňského klubu Jean-David Beauguel. „Nikdy nezapomeneme, 27 navždy v našich srdcích," vzkázal mu klub na svém facebookovém profilu do fotbalového nebe. Zdroj: Youtube Odchovanec příbramského fotbalu na sebe poprvé upozornil v ostravském Baníku, odkud přestoupil v roce 2009 do plzeňské Viktorie, s níž zažil nejúspěšnější éru. Byl už u triumfu v Českém poháru v roce 2010, s Plzní slavil čtyři tituly a dvakrát si zahrál skupinu Ligy mistrů. Na jaře 2014 hostoval v německém Hannoveru, ale pak se vrátil do Viktorie a znovu odešel až v srpnu 2016 do tureckého Gaziantepsporu, kde 23. dubna 2017 spáchal sebevraždu. V reprezentačním dresu odehrál 13 zápasů, byl i na Euru 2012, kde ale jen střídal na pár minut. Viktoria udolala Teplice, střelec Beauguel uctil Rajtorala. Hlavní roli hrál VAR