KRÁSNÁ BRANKA. Jenže viktoriánům to vadit nemusel, po rohu se odrazil míč před Lukáše Kalvacha, jenž se krásně položil do střely a gólmanovi hostů nedal šanci. „Nerozmýšlel jsem se, prostě jsem míč napálil a jsem rád, že to tam konečně spadlo,“ říkal pak autor vedoucí branky – 1:0.

Zdroj: fcv/Ladislav Nussbauer