Alespoň že na leden bylo teplo, deset stupňů nad nulou, před objektivy fotografů a televizní kamery nakonec vyběhli všichni včetně mladého stopera Václava Míky, který se vrací po operaci kolena. „Absolvoval fyzické testy, dává se do kupy, ale plně by se měl zapojit až někdy během února. Pak se rozhodneme, jak s ním naložíme,“ uvedl na jeho adresu kouč Michal Bílek.

Na úterním tréninku chyběli jen dlouhodobě zraněný brněnský host Ondřej Pachlopník a záložník Jan Kopic. Ale i fotbalista s reprezentačními zkušenostmi už byl k vidění s týmem, jen má zatím individuální tréninkový plán, protože konec podzimu vynechal kvůli svalovému zranění.

„Podle zpráv, co jsem dostal od lékaře, bude trvat ještě tak deset dní, než se bude moci naplno zapojit do tréninku,“ okomentoval kouč zdravotní stav jedné z opor.

To kapitán Lukáš Hejda, jenž měl v minulosti několikrát zdravotní trable hned při vstupním testu, tentokrát začal s tréninkem naplno.

„Teď už naštěstí nemusím chodit na kondiční pás,“ usmál se plzeňský kapitán, když předstoupil poprvé v letošním roce před novináře.

Podle výrazu ve tváři se zdálo, že se zpátky do kabiny těšil. „Jsme natěšení, tréninky jsou náročné. Ale takhle to je v pohodě,“ pokračoval stoper v dobrém rozmaru.

Nakolik tomu napomáhá skvělá atmosféra, kterou je plzeňská kabina pověstná?

„Parta je tady fantastická, s tím problém není. Srandičky jsou v kabině pořád. I když je to možná jiná éra, všechno je tak, jak má být,“ pokračoval Hejda, jenž v březnu oslaví 32. narozeniny.

A je to za kouče Michala Bílka jiné než u předchozích trenérů? „Zažili jsme to už v létě, zvlášť první týden byl běžecky náročný. Ale vesměs se to neliší, je to hodně o kondici. Herní stránku budeme řešit až na soustředění,“ připomněl Lukáš Hejda pobyt ve španělské Esteponě (17.-27. ledna).

Kádr Viktorie Plzeň pro zimní přípravu

Brankáři

Jindřich Staněk, Aleš Hruška, Marián Tvrdoň, Ondřej Mrózek

Obránci

Radim Řezník, Milan Havel, Luděk Pernica, Lukáš Hejda, Filip Kaša, Šimon Gabriel, Josef Koželuh, Matěj Hybš, Václav Míka (v rekonvalescenci)

Záložníci

Jan Sýkora, Joel Kayamba, Jhon Mosquera, Pavel Bucha, Lukáš Kalvach, Aleš Čermák, Miroslav Káčer, Modou Ndiaye, Dominik Janošek, Pavel Šulc, Jan Kopic, Ondřej Pachlopník (v rekonvalescenci)

Útočníci

Tomáš Chorý, Jean-David Beauguel

Příchody: Josef Koželuh, Šimon Gabriel (oba Žižkov, návrat z host.)

Odchod: Šimon Falta (Baník Ostrava, půlroční hostování s opcí)