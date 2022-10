„V Jablonci to nebývají jednoduché zápasy, obzvlášť když soupeř hraje o hodně,“ prohlásil po pátečním tréninku plzeňský asistent Pavel Horváth.

A to Jablonci jde, protože před svými fanoušky se bude chtít rehabilitovat za vyřazení v MOL Cupu. V úterý podlehl doma 0:1 druholigovému Vyškovu. Severočeši tak z českého poháru vypadli dřív, než do něho viktoriáni ve středu 19. října v Hlučíně vstoupí.

„To se prostě stává, takový je fotbal,“ nepřikládal asistent trenéra Michala Bílka předčasnému konci Jablonce příliš velkou váhu.

„Teď ho čeká zápas proti nám a to je pro ně určitě veliká motivace. My se zase musíme srovnat s přechodem z Ligy mistrů na českou soutěž,“ připomněl Horváth, že jeho tým má v nohou těžký zápas s Bayernem.

„Čtyři dny jsou dostatečné, tři dny bývají trošku problém, zvlášť když se zápasy kupí. Ale věříme, že kluci měli dostatek času na regeneraci a pojedeme do Jablonce plní sil,“ doplnil asistent trenéra Viktorie.

Horší je to se zdravotním stavem hráčů – dlouhodobě jsou zranění Řezník se Sýkorou, ve středu museli kvůli zdravotním problémům střídat Kopic, Havel i Jemelka.

„Vypadávají nám krajní obránci, už Radim (Řezník) je dlouho mimo. Také Milan Havel a Venca Jemelka mají problémy, které nevypadají úplně dobře. Hra na tři stopery se nabízí, ale nastoupíme v Jablonci až v neděli,“ konstatoval ve středu před půlnocí kouč Michal Bílek.

„Šrámů po Bayernu bylo dost. Uvidíme, jak na tom kluci budou bezprostředně před zápasem,“ doplnil včera jeho asistent Horváth.

Zase už se ale vrátili brankář Staněk i útočník Kliment.

Ať už to bude v jakékoliv sestavě, viktoriáni chtějí v Jablonci uspět a asistent trenéra naznačil, jak toho dosáhnout. „Především správným nastavením v hlavě. Nesmí se podcenit vůbec nic, od přípravy, rozcvičky přes samotný úvod utkání, pak se to těžko honí. Jablonec sice nezáří, ale stále má kvalitní hráče a bude to těžký soupeř,“ uznal Pavel Horváth.

Hrát se bude v neděli od 16 hodin na Střelnici.