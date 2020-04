„Tým bude rozdělený do skupin a od pondělí začne trénink v omezeném režimu. Základem bude dodržování přísných hygienických pravidel a nařízení,“ informoval mluvčí plzeňské Viktorie Václav Hanzlík.

Sportovci včetně fotbalistů se třeba nesmí převlékat ve společných šatnách a ani se v nich sprchovat. Na hřišti navíc bude muset být k dispozici dezinfekční roztok na očistu rukou, míčů a tréninkových pomůcek.

FORTUNA:LIGA se může znovu rozehrát nejdříve 8. června, ale bez diváků, protože sportovní akce jsou povoleny jen do 50 osob. Soutěž však zřejmě dostane výjimku, protože podle Ligové fotbalové asociace je minimem pro pořádání zápasu 100 lidí na stadionu. „Bude nějaká tolerance počtu osob v rámci těchto akcí, jsou tam trenéři a další nutné osoby. Myslím, že je reálné, aby se zápasy mohly od 8. června bez diváků hrát,“ uvedl v úterý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem prvoligových klubů je sezonu dohrát. „Pokud to bude od 8. června, přizpůsobíme se. Herní pauza bude dlouhá, ale všechny kluby jsou na tom stejně a budeme se s tím chtít vypořádat a připravit se co nejlépe. Navíc bychom následně pravděpodobně přešli velmi rychle do nové sezony,“ řekl Hanzlík.

V lize zbývá odehrát šest kol základní části, pětikolovou nadstavbu a baráž.

Viktoria Plzeň je druhá se ztrátou osmi bodů na pražskou Slavii.