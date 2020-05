Teď budou chtít sérii natáhnout doma proti Mladé Boleslavi. „Jsem rád, že jsme první zápas zvládli, teď bychom to měli znásobit domácím vítězstvím,“ říkal slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.

S Mladou Boleslaví už se jeho tým jednou v Plzni střetl, začátkem března ji vyřadil po výhře 4:2 ve čtvrtfinále MOL Cupu. „Vycházeli jsme hlavně z tohoto zápasu, i když jsme se podívali i na jejich utkání se Slavií. Styl hry mají podobný,“ pokračoval trenér Viktorie.

Teď se však bude hrát bez diváků. „Je to jiné, pro hráče to není jednoduché. Ale jsme rádi, že se vůbec může hrát. A já věřím, že se brzy dočkáme znovu i fanoušků na stadionu,“ přál si kouč Viktorie.

Brankář Aleš Hruška považuje i tak za výhodu, že se hraje v Plzni. „Furt je to náš stadion, naše hřiště, naše balony. I to hraje dost velkou roli,“ doplnil kouče Viktorie.

Ten řeší jeden velký rébus v sestavě. Jak nahradit zkušené krajní beky Řezníka s Limberským, kteří na Letné dostali čtvrtou žlutou kartu v sezoně. „Jednou to přijít muselo,“ nijak jim to kouč nevyčítal. „Snažili jsme se připravit všechny hráče, takže věřím, že tuhle vynucenou rotaci zvládneme,“ doplnil.

Otevírá se šance pro Havla, nalevo může být Hloušek nebo se stáhne Kovařík, i když na Spartě hrál na křídle výborně, a naskočí Kopic.

Jinak asi žádné převratné změny nelze očekávat. Zvlášť ne v brance, kde má teď jistou pozici 34letý Aleš Hruška.

Ten prožívá zajímavý restart sezony. Ve středu chytal na Spartě, kde v mládeži vyrůstal, teď se chystá na Boleslav, kde strávil sezonu 2014/2015 a poprvé se představil i v Evropské lize, třeba proti Olympique Lyon.

„Já jsem hlavně rád, že už se liga zase rozběhla, asi jako všichni kolem fotbalu. Protože nedohrát sezonu by bylo strašné,“ naznačil Hruška, že na nostalgii moc nedá.

„A to, že jsme začali výhrou na Spartě, je jenom dobře. Měl by to pro nás být odrazový můstek. Uvidíme, jak to půjde dál,“ doplnil zkušený brankář. Další na řadě je Mladá Boleslav, kterou v zimě opustil obávaný ruský snajpr Komličenko.

„Odešel jim i Mešanovič, který také uměl dávat góly. Ale Boleslav dál hraje zajímavý, útočný fotbal, i bez nich to bude s nimi složité,“ odpověděl Hruška.

„Ale já moc nechci řešit Boleslav. Je to jen o nás. Já mám nastavenou hlavu tak, že když ve zbytku sezony třináctkrát vyhrajeme, můžeme se ohlížet. Teď jsme zvládli teprve první zápas,“ dodal lakonicky.

Na vedoucí Slavii viktoriáni dál ztrácí osm bodů.

„My se koncentrujeme na sebe, vždy na ten nejbližší zápas,“ utnul spekulace i trenér Adrian Guľa. Teď se tedy soustředí na domácí premiéru s Mladou Boleslaví. Při ní budou z reproduktorů znít chorály plzeňských fanoušků. „Zkoušeli jsme to na tréninku. Věřím, že i to nám pomůže k vítězství,“ dodal Guľa.