Soustředění ve španělském Benidormu už se blíží ke svému konci. Fotbalistům Viktorie Plzeň tady zbývá odehrát generálku na jarní boje. Ve čtvrtek nastoupí od 15 hodin proti dánskému Aarhus AGF a hned po zápase se letecky přes Norimberk vrací zpátky.

Soustředění fotbalistů Viktorie Plzeň ve španělském Benidormu se blíží ke konci, dnes hrají generálku s AGF Aarhus. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Všechno směřujeme k tomu, abychom byli co nejlépe připraveni na start jara,“ prohlásil plzeńská asistent Jan Trousil po poslední přípravě s ukrajinským Kryvbas Kryvyj Roh (3:0), kterou viktoriáni vyhráli stejně jako předchozí zápas ve Španělsku s maďarským Ferencvarosem (3:1).

Teď je tedy čeká Aarhus AGF, po podzimu čtvrtý celek dánské ligy, který trénuje německý kouč Uwe Rösler.

Pro plzeňskou Viktorii půjde o poslední test před startem jarní části sezony a především jde o hledání ideální sestavy, v níž bude třeba zacelit mezery po odchodech brankáře Staňka (Slavia) a záložníka Buchy (USA). Další hráči se potýkají zraněními.

Do Benidormu s týmem vůbec neodcestoval nigerijský forvard Durosinmi, jenž se rozhoduje, jestli nepodstoupí další operaci kolena. Mladý gólman Baier zase bere antibiotika, ale po návratu týmu do Plzně by se měl zapojit pozvolna do tréninku.

Po zranění zatím ještě do zápasů ve Španělsku nezasáhli slovenský reprezentant Jirka ani zkušený levák Sýkora, problémy s kotníkem má Holík a z posledního utkání odstoupil kvůli svalovým potížím Havel. „Toho je mi líto. Sedm měsíců nehrál a teď zase tohle,“ okomentoval zranění obránce plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Ten zatím soupeřům příliš karty neodhalil, i v obou zápasech na španělském soustředění protočil v poločase vždy dvě jedenáctky.

I samotní hráči čekají, že proti dánskému Aarhusu tomu bude jinak. „Nevím sice, jaké jsou plány, ale už by se mohla víc rýsovat sestava pro start jara,“ myslí si mladý stoper Robin Hranáč.

A těší ho, že jsou viktoriáni v přípravě zatím neporažení.

„Nálada v týmu je lepší, když se daří. My chceme vyhrát každý zápas a vůbec bychom se nezlobili, kdyby vítězná série pak pokračovala i v sezoně,“ usmál se mladý stoper Viktorie.

Aarhus se střetl v přípravě ve Španělsku s maďarskými kluby, s Diósgyörem i Puskás Akademy shodně remizoval 3:3. Pak se vrátil do Dánska, kde prohrál s FC Kodaň 1:5 a další sérii přípravných zápasů zahájí s Viktorií Plzeň.