„S výsledkem panuje spokojenost, vyhráli jsme a vzadu jsme to zvládli s čistým kontem, takže je to super,“ těšilo autora obou branek Tomáše Chorého.

Ten na konci první půle otevřel skóre po parádním centru Holíka. A v 53. minutě se opět hlavou prosadil podruhé, asistoval mu tentokrát druhý bek Havel.

„Nemyslím si, že to bylo jenom o mně. Kluci mně to fantasticky nachystali, bylo to perfektně sladěné,“ pochválil Chorý spoluhráče.

Další šance viktoriánů už zůstaly nevyužity, po akcích Kopice pálil nejprve Kalvach vedle a Bucha pak orazítkoval tyč. A když dělovky Vlkanovy devět minut před koncem vyrazil gólman norského celku na roh, skončil zápas dvou úřadujících mistrů svých zemí vítězstvím toho českého 2:0.

„Zápas se nám povedl po všech stránkách. Porazili jsme velmi dobrého soupeře,“ pochvaloval si Pavel Horváth, asistent plzeňského kouče.

„Myslím, že jsme byli koncentrovanější, i když tam Jindra (Staněk) chytil velikánskou šanci. My jsme proměnili dvě šance a měli jsme i další,“ popisoval Horváth s tím, že ho těší i udržené čisté konto. „Hodně se o tom bavíme, nechceme pouštět soupeře do šancí,“ doplnil asistent plzeňské Viktorie.

„Pro náš styl hry je důležité udržené čisté konto, od toho je potřeba se odrazit i do ligových zápasů. My víme, že jsme dopředu silní a nějakou branku snad vždycky dáme,“ doplnil elitní forvard Plzně.

Do generálky nastoupil až ve druhé půli Hejda, jenž bude kvůli kartám chybět i proti Hradci. „Chystal jsem se ale úplně stejně jako ostatní kluci, nejde jakkoliv polevit. Musím být maximálně koncentrovaný,“ vzkázal fanouškům Viktorie její obvyklý kapitán Lukáš Hejda.

Při jeho absenci navlékl pásku na paži Pernica, jenž nastoupil ve stoperské dvojici s Kašou. I jinak se zdá, že do zápasu šla sestava, s níž trenéři počítají i do utkání s Hradcem, které se hraje v Doosan Areně poslední lednovou sobotu od 15 hodin.

Viktoria Plzeň - Molde FK 2:0

Poločas: 1:0.

Branky: 44. a 53. Chorý.

Viktoria Plzeň: Staněk – Holík, Pernica (60. jemelka), Kaša (60. Kaša), Havel – Kalvach, Bucha (80. Ndiyae)– Kopic (60. Pilař), Květ (60. Vlkanova), Mosquera (60. Jirka) – Chorý (60. Durosinmi).

Molde FK: Karlstrøm – Børset, Haugan, Risa – Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Grødem, Haugen – Eikrem, Brynhildsen.