Fotbalisté Viktorie Plzeň sehrají ve čtvrtek druhé utkání ve skupině Konferenční ligy, od 16.30 hodin českého času se představí na umělé trávě kazašského šampiona FC Astana. Po vítězství v prvním utkání nad kosovským FC Ballkani (1:0) budou usilovat o další body, jejich soupeř na úvod prohrál na hřišti Dinama Záhřeb (1:5).

Viktoriáni na předzápasovém tréninku v Astaně. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Ale i tak očekává trenér plzeňského celku Miroslav Koubek těžký zápas. Porovnal ho s nedávným soubojem s jiným kazašským klubem Tobol Kostanaj, přes který přešli viktoriáni v play-off.

„Astana je lepší mužstvo než Tobol, mají dobře organizovanou hru, prezentují se týmovým pojetím, ale mají i velmi dobré individuality. Čeká nás hodně náročné utkání,“ prohlásil na úvod předzápasové tiskové konference v Astaně plzeňský kouč Miroslav Koubek.

„Máme k soupeři respekt. Kazachstánský fotbal zažívá boom, jeho úroveň stoupá, národní mužstvo je stále ve hře o postup na Euro,“ reagoval plzeňský kouč na dotaz kazašského novináře.

Hrát se bude v Astana Areně, která má zatahovací střechu, s kapacitou třiceti tisíc diváků.

„Pod střechou jsem fotbal ještě nikdy nehrál, bude to zajímavé. Věřím, že přijde hodně diváků a bude skvělá atmosféra,“ usmál se záložník Lukáš Kalvach.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Plzeňský asistent Jan Trousil při odletu do Kazachstánu naznačil, že umělá tráva v Astaně by měla být prostorem pro hráče s nižším těžištěm, ale hlavní kouč o tom odmítl spekulovat. „Nemůžete podle toho udělat sestavu, nikdo z nás není specialista na umělku. Ale žádný strach z ní nemáme, není to pro nás téma, bereme to jako fakt, i když domácí na ní mají určitě lepší návyky,“ prohlásil trenér Koubek.

Jeho protějšek Grigorij Babajan pamatuje utkání Astany s Jablonce v Evropské lize na podzim 2018 (1:1, 2:1). „Plzeň má ale úplně jiný styl. Zatímco Jablonec hrál technicky, Viktoria praktikuje spíš silový fotbal,“ kontroval kouč kazašského šampiona.

„Soupeře máme velmi dobře zmapovaného, mluvili jsme o Plzni i s realizačním týmem Tobolu. Je to kvalitní soupeř, ostřílený zápasy v Lize mistrů, kde ho ještě nedávno vedl v Kazachstánu velmi známý trenér Michal Bílek,“ připomněl Grigorij Babajan trenéra, který v roce 2020 vedl Astanu i reprezentaci Kazachstánu. On sám při svém prvním angažmá v Astaně střídal na lavičce jiného českého kouče Miroslava Beránka.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Velmi dobře jsme si rozuměli, zůstali jsme v kontaktu, ale žádné informace o Plzni jsem od něho nezjišťoval,“ usmál se kouč Astany.

„O soupeři víme všechno, co potřebujeme,“ doplnil.

1/6 Zdroj: fcv/Ondřej Pastor Vše je připraveno, kazašská Astana Arena den před zápasem s Viktorií Plzeň. 2/6 Zdroj: fcv/Ondřej Pastor 3/6 Zdroj: fcv/Ondřej Pastor 4/6 Zdroj: fcv/Ondřej Pastor 5/6 Zdroj: fcv/Ondřej Pastor 6/6 Zdroj: fcv/Ondřej Pastor

Astana má s českým fotbalem poměrně bohaté zkušenosti. Kromě Jablonce se předtím střetla v Evropské lize ještě se Slavií, ani v jednom ze čtyř pohárových zápasů s českým celky neprohrála. Plzeňská Viktoria teď doufá, že ji obere o body.

„Nebylo to lehké s Tobolem, nebude to lehké anis Astanou. Ale my tady chceme uspět, hrát na vítězství,“ doplnil trenér Koubek, který na závěr vyjmenoval na přání kazašských novinářů i opory soupeře. „Lončar a pak hráči s číslem 88 (Darboe) a 23 (Ourega). Studovali jsme soupeře, známe každého hráče sestavy. Další z nich hrají za národní tým, jsou to zkušení borci,“ doplnil kouč plzeňské Viktorie.

Vyzraje jeho tým na šampiony Kazachstánu?