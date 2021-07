Pod bedlivým dohledem fyzoterapeuta Michala Rukavičky a jeho týmu šli mezi prvními na řadu i zkušení borci jako Lukáš Hejda nebo Jan Kovařík. Následoval je i záložník Lukáš Kalvach, jenže se stal v minulém týdnu otcem nebo levonový obránce Matěj Hybš a slovenský záložník Miroslav Káčer.

A samozřejmě také spousta mladíků, účastníci letošního Eura do 21 let Pavel Bucha a Pavel Šulc. Ale také Michal Hlavatý, jemuž nominace unikla o vlásek a teď se vrací do Plzně z hostování v Pardubicích. „Chci ukázat, že mám Viktorce co dát,“ prohlásil Michal Hlavatý po nástupu do přípravy. „Chtěl bych se udržet v týmu, budu naplno makat každý den,“ slíbil fanouškům plzeňské Viktorie talentovaný záložník.

Podobně na tom bude i stoper Šimon Gabriel nebo chorvatský záložník Marko Alvir, na testech už byla i dvojice mladíků z Vyšehradu Adam Alexandr a Dominik Kříž nebo Senegalec Modou Ndiaye, jenž je v Plzni na zkoušce z Táborska.

V neděli přijde na řadu další parta, v pondělí už pak čekají pod vedením trenéra Michala Bílka dvě tréninkové fáze na stadionu v Luční ulici. Nad funkčními testy bděl především trenér gólmanů Matúš Kozážik.