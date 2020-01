I ve druhém přípravném zápase na herním kempu ve španělské Esteponě fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli, aniž by inkasovali gól. Čtvrtý tým bulharské ligy CSKA Sofia porazili 3:0, když se dvakrát trefil levonohý záložník Kovařík a třetí branku přidal Alvir, zimní posila z Příbrami.

Jan Kovařík vstřelil CSKA Sofia dva góly. | Foto: FCVP

„Bylo docela dobré, ale vždy tam může být něco lepší. Jsme rádi, že jsme vyhráli, určitě to přidá sebevědomí do tréninků i do zápasů. Dobře jsme kombinovali vzadu, vyjížděli z presinku soupeře a byli jsme silní na míči,“ říkal dvougólový střelec Jan Kovařík.