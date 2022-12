Ten prošel mládeží Barcelony a od letošního srpna hraje za Anderlecht Brusel. Na světovém šampionátu už střídal na posledních 17 minut, v rozhodujícím zápase s Ekvádorem nastoupil od začátku a na hřišti vydržel až do 75. minuty. Po utkání se radoval z postupu.

Slavil jistě i Modou, i když příbuzní nejsou, který si stejně jako ostatní viktoriáni užívá dovolenou. Do přípravy v Plzni se zapojí opět až 19. prosince. I on pochází z početnější rodiny a také jeden z bratrů hrál fotbal.

„Dokonce i lépe než já. Ale pak přestal chodit na tréninky, nebavilo ho to. Teď je z něj policista,“ uvedl Modou N’Diaye pro klubový bulletin.

On sám hrál v Senegalu nejvyšší soutěž za AS Douanes, odkud přestoupil do francouzského Évianu a pak už vedla jeho cesta přes Táborsko do plzeňské Viktorie.

Prosadí se jednou až do reprezentace Senegalu?