Právě tam vstřelil 32letý fotbalista zřejmě svůj nejslavnější gól. „Hodně lidí mi to připomíná. To jsem byl ve Viktorce první půlrok, krásné zážitky v Lize mistrů, a ještě taková rána na City,“ zavzpomínal Tomáš Hořava v podcastu na klubovém webu na gól, kterým vyrovnával.

„Naštěstí jsem nic nevymýšlel, jak je mým zvykem. A napálil jsem to z jedničky, k mému údivu to tam skvěle zapadlo,“ doplnil.

Otevřeně mluvil také o svojí víře v Boha, prozradil, proč se stal vegetariánem.

Ve Viktorii teď patří ke služebně nejstarším hráčům. V Plzni kroutí už osmou sezonu, která ale bude dost možná poslední, protože mu v létě končí smlouva.

Ale už teď je jasné, že v Plzni zanechá nesmazatelnou stopu. Jeho bilance je úspěšná. S Plzní získal tři tituly, dvakrát si zahrál Ligu mistrů. V říjnu 2019 nastoupil v Českých Budějovicích ke 300. ligovému zápasu, čímž vstoupil do klubu legend.

„Jako legenda se necítím, i když jsem toho ve fotbale zažil už hodně. Ale jen ve dvou klubech,“ nezapřel kreativní záložník svoji skromnost. Chybí mu však zahraniční angažmá. Zájem o něho byl, když se jako mladík vrátil v roce 2011 do Olomouce s bronzem z ME do 21 let.

„Nabídky byly, ale nikdy ne tak vážné, že by se to dostalo až ke mně. Tuším, že pak i z Izraele, ale spíš to bylo jen takové oťukávání. Měl jsem i svoje limity,“ uznal Hořava.

V kabině je cenný i kvůli tomu, že je naprosto bezkonfliktní typ. K tomu možná přispívá i jeho víra v Boha.

„Čtu duchovní literaturu, i v Bibli. Ale celou jsem ji ještě nepřečetl. Víra tvoří základ mého života. V Plzni chodím do kostela k salesiánům s celou rodinou,“ potvrdil, že k víře vede i svoje děti.

Zatímco věřícím je Tomáš Hořava od dětství, vegetariánem se stal až v 27 letech.

„Chtěl jsem se přidat na stranu lidí, kteří se nechtějí podílet na konzumování masa,“ vysvětloval, co ho k tomu vedlo. „Přečetl jsem si nějaké knížky, jak se lidé chovají ke zvířatům ve velkochovech. Cítil jsem, že se k tomu musím postavit. Bylo to pro mě přirozené rozhodnutí,“ popisoval Hořava.

Rozhodně se však nestalo ze dne na den, že by přestal jíst maso. „Postupně jsem ho omezoval. Až jsem zjistil, že ho nepotřebuji vůbec, aniž by to omezovalo energii. Trvalo to tak dva tři měsíce,“ vyznal se Hořava s tím, že zpočátku měl obavu z reakce okolí. „Ale kluci to stejně brzy poznali,“ usmál se.

„Teď už je situace jiná. O vegetariánství se hodně ví, přistupuje k němu řada sportovců ve světě. Ani v naší kabině nejsem jediný,“ připomněl Hořava, že podobně smýšlí i momentální kouč brankářů Matúš Kozáčik nebo záložníci Aleš Čermák nebo Miroslav Káčer.

Když se má Tomáš Hořava odměnit, dá si nějaký zákusek nebo dortík. „Jsem hodně na sladké,“ přiznal v podcastu fotbalista, který s rodinou zakotvil v Kyšicích u Plzně.

Ač pochází z Olomouce a manželku má z jižní Moravy, nepohrdne ani sklenkou plzeňského piva, i když není velký příznivec alkoholu.

„Plzeňské pivo je výborné, sem tam si dám i sklenku vína. Záleží podle příležitosti a na co je chuť,“ přiznal další drobnou neřest.

Možná se blíží návrat na Moravu, zatím tam končí aspoň většina dresů, které si Tomáš Hořava vyměnil se slavnými protihráči, třeba ten od Alaby z Bayernu.

„Jo, jsou u tchána v hospodě, v Radějově, krásná vesnička u Hodonína. Ale nevím, jestli bude ještě,“ připomněl těžkou koronavirovou dobu.

Uvidíme, kam povedou kroky Tomáše Hořavy v létě.