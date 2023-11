Ačkoliv měl v nohou jen pár zápasů ve druhé české lize, v Plzni jsou s ním spokojeni. A on je doslova nadšený. „I když jsem měl ve Vyškově vše potřebné, snil jsem o angažmá v jednom z nejlepších českých klubů a to se mi v Plzni splnilo,“ vyznal se Sampson Dweh v rozhovoru pro Deník před zápasem Konferenční ligy v Záhřebu.

Naše povídání ale musím začít u sobotní porážky v Liberci (0:3). Proč to v ligovém zápase nevyšlo lépe?Ten zápas se nám vůbec nepovedl. Jako bychom to ani nebyli my, neplnili jsme pokyny trenérů. Výsledkem toho je porážka. Doufám, že se z toho rychle oklepeme a nic podobného už se nebude opakovat.

Času není příliš, už ve čtvrtek hrajete Konferenční ligu v Záhřebu. Jste už myšlenkami v Chorvatsku?

Ještě si pořádně rozebereme utkání v Liberci, protože to nejde jen tak hodit za hlavu. Ale samozřejmě, že už myslím i dopředu. Konferenční liga je jiná soutěž, chceme v ní být úspěšní.

Můžete být konkrétnější?V Chorvatsku chceme navázat na to, co se povedlo v předchozích zápasech ve skupině, v nichž jsme dvakrát vyhráli. Dokázali jsme to i v Astaně, teď jedeme uhrát dobrý výsledek do Záhřebu. Také proto, abychom napravili zaváhání v Liberci.

I když Dinamo bude asi zatím nejtěžším soupeřem v pohárové Evropě?

Samozřejmě, že tohle si uvědomuji, Dinamo bude kvalitní soupeř, možná úplně nejsilnější ve skupině. Určitě nás čeká ještě těžší utkání než teď v Liberci. O to poctivěji se musíme nachystat, vyhecovat se, být stoprocentně připravení.

Dá se očekávat, že vás do Chorvatska vyrazí podpořit velké množství fanoušků. Co byste jim vzkázal?

Ať jsou dál s námi. Ta porážka v Liberci mě mrzela hlavně kvůli nim. Věřím, že těm, co odcestují do Záhřebu, se odvděčíme lepším výsledkem. Já si zejména atmosféru na domácích zápasech v Doosan Areně moc užívám. Pokaždé přijde téměř plný dům, je fantastické hrát v takové atmosféře. Ještě víc mě vyhecuje, když fanoušky vidím a slyším, jak nás povzbuzují.

Co pro vás osobně zápasy v evropských pohárech znamenají?

Pro mě je to obrovská (několikrát slovo obrovská zopakoval – pozn. aut.) výzva. Vždycky jsem si přál být ve velkém klubu, který bude hrát evropské poháry. Teď si tenhle sen ve Viktorce plním. Všechny zápasy v Evropě jsou pro mě speciální, je to velká výzva. Ale to každé utkání za Plzeň, vždycky do toho jdu na maximum.

Přitom už máte poměrně bohaté zkušenosti z národního týmu Libérie? Jak si užíváte možnost reprezentovat svoji zemi?Nosit národní dres je pro každého obrovská čest, velká pocta. Pokud jsem zdravý, vždycky na reprezentační sraz rád vyrazím. I když naše výsledky nebyly v poslední době moc dobré, ale máme nového trenéra a snažíme se zvednout.

Obrovskou osobností ve vaší zemi je George Weah, bývalý fotbalista, který se později stal prezidentem. Jak ho vnímáte?

Osobně jsem se s ním sice nikdy nesetkal, ale je to obrovská persona, velký vzor pro všechny v Libérii. Všichni si ho nesmírně váží. Já ho navíc považuju za jednoho z největších afrických fotbalistů v historii.

Ke slibné kariéře máte nakročeno i vy. Jak jste zvládl přechod z rodné Libérie do České republiky?

Zpočátku jsem hrál ve Vyškově, kde jsem měl také všechno potřebné ke svému růstu, ale v hlavě jsem měl, že bych si chtěl jednou zahrát za jeden z větších českých klubů, a to se mi přestupem do Viktorky splnilo. Téhle příležitosti si nesmírně vážím a je jenom na mně, jak s tím teď dál naložím. Chci pořád dokola potvrzovat vysokou výkonnost.