„Mám obrovskou radost! Je to pro mě čest dostat pozvánku do národního týmua obléct poprvé dres se lvíčkem na seniorské úrovni,“ uvedl pro klubový web Pavel Šulc, nejlepší střelec letošního ročníku FORTUNA:LIGY.

Opět tak oblékne reprezentační dres společně s Robinem Hranáčem, s nímž působí v Plzni od mládežnických kategorií, a zahráli si také na Euro do 21 let. Teď se tedy setkají i v áčku.

„Nečekal jsem to, ale udělalo mi to obrovskou radost. Je to další meta, které jsem chtěl v kariéře dosáhnout. Reprezentovat svou zemi je vždycky něco speciálního. Každý mladý kluk o tom sní,“ prozradil Robin Hranáč.

„Oba dva pod trenérem Koubkem rostou, udělali pokrok. Ale sledovali jsme je už delší čas. Jejich obrovská výhoda je, že jsou velmi dobře rychlostně vybavení,“ vyzdvihl reprezentační trenér Ivan Hašek na páteční tiskové konferenci nejsilnější stránky dvojice mladých viktoriánů. „ Jsou to hráči budoucnosti, chceme, aby se v národním mužstvu zabydleli, patří tam,“ doplnil.

Mezi náhradníky je dalších šest hráčů z Viktorie – Martin Jedlička, Václav Jemelka, Lukáš Červ, Lukáš Kalvach, Jan Kopic a Matěj Vydra.

A podle slov reprezentačního kouče měli někteří z nich k nominaci blízko.

Zejména v případě brankáře Jedličky je zřejmě škoda, že nejlepší výkon v sezoně předvedl ve čtvrtek proti Servette Ženeva v odvetě osmifinále Konferenční ligy.

„Je to pro mě hrdina posledních dnů. I on byl v užším výběru brankářů, o nichž jsme uvažovali,“ uvedl Ivan Hašek na adresu 26letého plzeňského gólmana a reagoval také na dotaz o případné nominaci středových záložníků plzeňského klubu Lukáše Kalvacha a Lukáše Červa. „I to jsou hráči, kteří mají blízko k nominaci. Ale tentokrát se do ní nedostal ani Alex Král. Ale ano, Kalvach s Červem vypadají taky velmi dobře,“ pochválil Ivan Hašek další viktoriány.

Česká fotbalová reprezentace se pod novým koučem Ivanem Haškem poprvé představí 22. března v Oslu proti domácímu Norsku, čtyři dny na to vyzve na stadionu pražské Sparty tým Arménie. Bude u toho i trojice plzeňských fotbalistů.