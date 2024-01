Útok na vítězství v tuzemském poháru MOL Cup a snahu udržet ve FORTUNA:LIZE současné třetí místo vyhlásil Miroslav Koubek, trenér plzeňské Viktorie na startu zimní přípravy.

Z tréninku fotbalistů Viktorie Plzeň | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Oproti podzimu přišel o brankářskou jedničku Jindřicha Staňka (Slavia), o hostování v polském Ruchu Chorzów vyjednává levonohý záložník Adam Vlkanova. Naopak z odchodu nigerijského forvarda Rafia Durosinmiho do bundesligy prozatím sešlo, zatím je v kádru Viktorie a po operaci kolena trénuje individuálně.

Ostatní vyběhli v pondělí dopoledne na vyhřívaný trávník v tréninkovém areálu v Luční ulici. Nechyběli ani čtyři noví hráči – Lukáš Červ a Matěj Malenta z pražské Slavie, Cheick Souaré z druholigového Vyškova a estonský reprezentant Alex Tamm z Nomme Kalju, který je v Plzni zatím na zkoušce.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Jste spokojený se složením kádru, který zahájil přípravu?

Myslím, že jsme na tom dobře. Příchodem kluků ze Slavie (Valenta, Červ) se ve středu pole zvýšila konkurence, to je pozitivní zásah do kádru. Už na podzim jsme dokázali, že jsme schopní nahradit i výpadek Rafia (Durosinmi). Noví hráči okysličili kádr. Ještě uvidíme, jak to bude s hráči, kteří toho za sebou tolik nemají (Souaré, Tamm).

Ale zase jste přišli o Jindřicha Staňka, který odešel do Slavie. Bude složité ho nahradit?

Pochopitelně, že když vám odejde brankář, který chytá i za národní mužstvo, může se to zdát jako oslabení. Až čas ukáže, jak to bude. My máme plnou důvěru ke stávající trojici gólmanů. Zejména návrat Martina Jedličky z Bohemky leccos vyřešil.

Jak bylo vám osobně, když jste přišel o jasnou brankářskou jedničku?

Od léta, kdy jsem do Plzně přišel, jsem pořád slyšel, že má Jindra v případě zajímavé nabídky slíbený odchod. Takže jsem od počátku počítal s tím, že taková situace může nastat. Ale překvapilo mě, že jde o český klub, spíš jsem myslel, že půjde o zahraničí. Nakonec to byla Slavia. V tuhle chvíli to vypadá jako dobrý obchod.

Bude teď Martin Jedlička ve vašich očích jedničkou?

To je předčasná otázka, žádný hráč nemá nic jistého. Ať už jde o brankáře nebo hráče v poli. Nedokážu to říct.

Ještě bych se vrátil k Rafiu Durosinmimu, který zatím trénuje individuálně. Jak to vypadá s jeho návratem na hřiště?

To teď nedokážu říct, bylo by to hádání z křišťálové koule. Uvidíme, jak to půjde, jaký bude vývoj.

Jak jste vnímal situaci kolem tothoto nigerijského forvarda, když to už vypadalo, že přestoupí do Německa? Nemůže být zklamaný, že to nevyšlo?

Jaké on má pocity, to já nevím. Určitě nebude nadšený. Já jsem to vnímal, že je jednou nohou pryč. Postupem času jsem se smiřoval s tím, že ho ztratíme, ale je tady.

Také v útoku přibyla konkurence, proč jste si vyhlédli právě estonského útočníka Alexe Tamma?

Máme skautské oddělení, které sleduje určité hráče. Tamm se objevil v estonské reprezentaci, je to robusnější hroťák, agresivní typ, vyniká fyzickými parametry. Uvidíme, jak na tom bude po herní stránce. Zatím je tady na zkoušce, nechtěl bych si nic slibovat.

V kádru máme poměrně hodně hráčů (28), dojde ještě k nějakému zúžení?

Já žádného hráče nevyháním. Jsem rád, když je jich hodně a mají kvalitu. Otázka je ale, jestli jsou oni spokojeni, že tolik nehrají. Třeba Adam Vlkanova projevil určitou nespokojenost s herním vytížením, proto jedná o hostování do Ruchu Chorzów. Ale když máte poměrně hodně kvalitních hráčů, zvyšuje to konkurenci, je to hnací výkon. Každý se s tím musí vyrovnat.

Na jaře budete hrát FORTUNA:LIGU, osmifinále Konferenční ligy a jste i v MOL Cupu. Na jakou z těch soutěží budete klást větší důraz?

Na všechny tři. Jsme rádi, že jsme se v lize posunuli na třetí místo, ale máme silného protivníka ve Slovácku. Hlídáme si záda, po pohárech pošilhávají i další. Známe také odstup od pražských S, který jsme jim dopřáli domácími ztrátami s Karvinou, Slováckem a Hradcem. Udržet třetí místo v lize je jedna výzva, další je MOL Cup, kde se chceme pokusit o celkové vítězství. A pokud jde o pohárovou Evropu, počkáme si na los. Byli bychom rádi, kdybychom neřekli poslední slovo