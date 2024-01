Dvojice bývalých slávistů Matěj Valenta a Lukáš Červ, kteří přišli do plzeňské Viktorie jako součást transferu za gólmana Jindřicha Staňka do Edenu, už má za sebou první tréninky s novými spoluhráči. V pondělí dopoledne se v Luční ulici představili i novinářům.

„Za posledních deset let, co sleduju pozorně ligu, tak je Viktorka jeden z největších klubů u nás. A hned jak jsem vstoupil na stadion, tak to tady na mě dýchlo, je to moc krásný stánek,“ prohlásil krátce po podpisu smlouvy 22letý Lukáš Červ.

I přes svůj nízký věk má bývalý reprezentant do 21 let v české nejvyšší soutěži odehráno 71 zápasů, v nichž vstřelil devět branek. Prošel mládeží Slavie, později hrál za Jihlavu, Pardubice a naposledy byl v Liberci.

Při podzimním střetnutí s Plzní pod Ještědem završil vítězství svého celku 3:0. Teď už však bude oblékat dres Viktorie, stejně jako další bývalý slávista Matěj Valenta, jenž se v listopadu ještě se Slováckem radoval v Doosan Areně z výhry 4:1. „Jsem na to pyšnej, že tady můžu být,“ uvedl Matěj Valenta o prvním společném tréninku s týmem.

„Je to obrovská výzva. Viktorka je na jaře v pohárech, jak v evropském, tak domácím. Chtěl bych, aby se nám dařilo a dosáhli jsme cílů, které jsou nastavené a pokračovali v dobré práci,“ připomněl spanilou jízdu plzeňských fotbalistů Konfereční ligou. „Sledoval jsem to na dálku. Je až neskutečné odehrát skupinu s plným počtem bodů. Já jsem si evropské poháry ještě nevyzkoušel a moc se na to těším,“ doplnil.

Ale atmosféru evropských pohárů už s plzeňským klubem zažil, i když jen v hledišti. „Jako malej jsem s Plzní zažil výjezd na Ligu mistrů do Barcelony a taky jsem tady byl na zápase s Manchesterem City. S Doosan Arenou tedy mám zkušenosti,“ smál se Valenta v prvním rozhovoru pro klubový web.

Ale na trávník ve Štruncových sadech zatím vždy vybíhal jako soupeř. „A myslím, že jsem tady snad nikdy neprohrál. Na to bych teď rád navázal ve viktoriánském dresu,“ pokračoval dobře naladěný 23letý fotbalista.

I on už je v české lize poměrně ostřílený, před Slováckem nastupoval za České Budějovice a Liberec. Má na kontě osm desítek zápasů, v nich vstřelil sedm branek. I on patřil do českého reprezentace do 21 let. „Odtud znám Šulcíka (Pavel Šulc – pozn. aut.) a Robina Hranáče. S Honzou Sýkorou jsme se potkali zase ve Slavii,“ připomněl Matěj Valenta, které z hráčů Viktorie už znal.