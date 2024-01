V plzeňské Viktorii se z Lukáše Kalvacha stal lídr nejen na hřišti, ale i v kabině. Na startu zimní přípravy předstoupil před novináře, aby promluvil o plánech pro jarní část sezony. Věří, že se plzeňští fotbalisté porvou o český pohár a zabojují i v Evropě.

„Věřím, že se během 14 dní v Plzni pořádně nachystáme a ve Španělsku už potom jen budeme ladit formu,“ připomněl Lukáš Kalvach, že klíčová fáze přípravy čeká viktoriány na tradičním místě u pobřeží Středozemního moře ve španělském Benidormu

V týmu jste přivítali čtyři nové hráče, jak se těšíte na spolupráci s nimi?

Přišli kvalitní mladí hráči, kteří ve svých klubech předváděli dobré výkony. Pro nás je to jenom dobře, vyztuží kádr, přinesou do týmu novou energii. Během pár dní si na sebe zvykneme, všechno si řekneme.

Naopak odešel brankář Staněk, jaké to bez něho bude?

Zatím je to zvláštní. Jindra k nám patřil dlouhou dobu, byl oporou. Přišli jsme o skvělého gólmana, ale bereme to jako fakt, musíme se s tím srovnat.

I přes zmíněný odchod brankářské jedničky vypadá kádr ještě silnější než na podzim. Jak to cítíte vy?

Víme, že kvalitu máme, ještě jsme teď posílili. Jde hlavně o to, aby příprava proběhla dobře, bez zranění. Abychom se všichni co nejlépe nachystali na jaro. Rozhodnou až ostré zápasy, ale věřím, že bude úspěšné.

Můžete říct i za kabinu, jaké jsou pro jaro vaše cíle?

Za nás za všechny i za klub jsou cíle vždycky ty nejvyšší. Hrajeme tři soutěže, v každé samozřejmě chceme co nejlepší výsledky, ale přemýšlíme reálně.

Takže…

V Konferenční lize chceme dojít co nejdál, uvidíme i podle soupeře. Jednoznačně se pokusíme vyhrát MOL Cup. To je cesta do Evropy a v české lize víme, že nám špice trochu utekla, pokusíme se pražská S ještě potrápit.

Ale tím, že oni mají náskok se bude v souvislosti s titulem mluvit hlavně o nich. Může na vás být menší tlak?

Mediálně to tak možná bude. Ale my chceme vyhrávat, a když se to nedaří, jsme hned pod tlakem. Možná se nám do jara půjde lépe, když budeme dohánět manko a nebudeme muset nic hájit.

Zmínil jste MOL Cup, v němž budete po delší době i na jaře. Bude i vzhledem k tomu jiná příprava?

Jak se říká, je to nejkratší cesta do Evropy. Ale pořád to jsou tři těžké kroky. Nemyslím si, že bychom se na MOL Cup speciálně připravovali. Ale když ten zápas přijde, vezmeme ho na plnou váhu, budeme chtít postoupit.

Když už jsme mluvili o posilách, pomalu už se do tréninku zapojuje i Rafiu Durosinmi, kterému nevyšel přestup do Německa. Pro tým by jistě byl přínosem…

Rafi prokázal, že je to velmi kvalitní útočník, v závěru sezony nám chyběl. Teď má individuální plán. Doufám, že bude co nejdříve připraven nám pomoct.