„Potvrdili, že jsou to zajímaví hráči,“ říkal plzeňský kouč Miroslav Koubek bezprostředně po remízovém utkání do televizních kamer. Na tiskové konferenci potom svoji myšlenku přece jen trochu rozvinul.

„Marković projevil zkušenost a obstál velice dobře. U Prince mě mrzí, že se gólově neprosadil. Šance si vytvořil, byl by to pro něho skvělý debut,“ vyprávěl kouč Viktorie novinářům v den svých 73. narozenin. „Škoda, že mu VAR sebral gól, šlo zřejmě o centimentry,“ vrátil se Koubek k situaci ze 36. minuty, kdy už se Adu radoval, ale jeho gól kvůli těsnému ofsajdu neplatil.

Už předtím se oba noví muži v sestavě Viktorie po deseti minutách hry a Kopicově dlouhém autu ocitli ve velké šanci. Z blízkosti zakončoval Markovič a dorážel Adu, ale v obou případech se vytáhl liberecký brankář Bačkovský. „Ještě se na to musím podívat, ale Adu měl dát gól,“ litoval plzeňský kouč této šance.

Srbský stoper, který si stoupl do středu plzeňské obrany na Hranáčovo místo i s „jeho“ trojkou na dresu, se pak po půlhodině hry blýskl i před vlastní brankou. Skluzem skočil na poslední chvíli do rány Višinskému a srazil míč na roh. Ve druhé půli se v 64. minutě i on jen smutně díval jak Tvrdoň chyboval při centru Ichy a Liberec šel do vedení.

To už byl Adu na lavičce, svoje místo přepustil autoru vyrovnávací branky Matěji Vydrovi. „Adu se jako ofenzivní fotbalista musí s mužstvem samozřejmě víc sžít,“ okomentoval změnu v útoku trenér Koubek.

Posily, Adu i Markovič, byly s týmem necelé dva dny, protože viktoriáni se vraceli z odvety play-off Evropské ligy ve Skotsku až v pátek večer. Oba tak absolvovali pouze sobotní předzápasový trénink, přesto se je trenéři rozhodli nasadit do těžkého zápasu v Liberci.

O tom, že by udělal Miroslav Koubek víc změn v sestavě vzhledem ke zmíněnému pozdnímu návratu ze zápasü s Heart of Midlothian neuvažoval. „Neabsolvovali jsme klasický anglický týden, protože minulý víkend jsme nehráli. Nechtěli jsme moc zasahovat do sestavy a chtěli jsme, aby to odehráli hráči, kteří byli po čtvrtku rozehraní,“ vysvětloval tento krok.

Teď dá svým svěřencům pár dnů volno, ale trojice viktoriánů (Šulc, Červ, Kalvach) zamíří na sraz českého národního týmu a Dweha čekají v dresu Libérie zápasy kvalifikace o Africký pohár národů s Alžírskem a v Togu.