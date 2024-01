Pětadvacetiletý záložník Pavel Bucha podle všeho brzy skončí v plzeňské Viktorii, zájem o jeho služby provil FC Cincinatti, klub zámořské MLS. V sobotu už nenastoupil do přípravy s pražskou Duklou, v pátek se měl se spoluhráči rozloučit v kabině.

Pavel Bucha v přípravném zápase s Viktorií Žižkov (2:0). | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Hráči, co byli stoprocentně připravení, proti Dukle nastoupili. U těch, co měli nějaké drobnosti, jsme to přibrzdili. Není proč riskovat a mít potom problémy," mlžil při zdůvodňování jeho absence v sestavě plzeňský asistent Marek Bakoš.

Nabídka ze zámoří je podle kuloárních informací pro Pavla Buchu hodně lákavá. Podle informací Deníku se sice ještě oba kluby nedohodly. Nicméně částka, kterou Cincinnati nabízí se blíží představám bosse plzeňského klubu Adolfa Šádka (40 až 50 milionů korun).

Transfer by měl být dotažen v nejbližších dnech.

Viktoria před odletem do Španělska zdolala Duklu, rozhodl Kolumbijec Mosquera

Bucha přišel do Plzně za dramatických okolností v létě 2018 z pražské Slavie, kde si vyvzdoroval ukončení smlouvy. I když zpočátku odešel na hostování do Mladé Boleslavi, postupně se vypracoval v klíčového muže středové formace Viktorie. Na podzim už ale pod trenérem Koubkem jeho pozice slábla, v zimě navíc přišli další záložníci Lukáš Červ a Matěj Valenta, takže 25letý záložník usoudil, že nastal čas pro změnu.

Život za mořem ho láká, Cincinnati je jedním z měst, kde se bude hrát světový šampionát 2026 a tak Bucha zřejmě přijme novou výzvu,