/ROZHOVOR/ Jen pár dnů před startem jarní části fotbalové sezony oznámila plzeňská Viktoria prodloužení smlouvy s Lukášem Hejdou. Třiatřicetiletý stoper, jenž v posledních letech nosí na paži kapitánskou páskou bude na západě Čech působit až do roku 2025.

Kapitán Viktorie Plzeň Lukáš Hejda na tiskové konferenci před startem jarní části fotbalové ligy | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Pořád se cítím dobře,“ reagoval Lukáš Hejda na středeční tiskové konferenci na dotaz, jak vnímá, že spoluhráči v kabině kolem něho mládnou. Den na to svoje slova potvrdil podpisem nové smlouvy.

„Ve Viktorce jsem doma, přirostlo mi to tady k srdci. Domluvili jsme se velmi rychle a naprosto korektně pro obě strany. Jsem rád, že moje další budoucnost je spojena s Viktorkou,“ doplnil po podpisu smlouvy Lukáš Hejda, který do Plzně přišel před 12 lety z pražské Sparty.

S klubem svého srdce získal pět mistrovských titulů a třikrát si zahrál Champions League.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Jak jste jako plzeňský kapitán týmu vstřebal odchod brankáře Jindřicha Staňka do Slavie?Byl jsem zprvu v šoku. Když jsem to poprvé četl, myslel jsem si, že je to kachna. Ale dostali jsme se z toho, fungujeme naprosto v pohodě a věřím, že to nebude zásah do týmu.

Celkově plzeňská kabina mládne, jak tohle vnímáte? Působíte na spoluhráče jako mentor?

Mládne a já stárnu… (úsměv) Ale, že bych byl mentor, to se říci nedá. Že bych chodil za klukama a říkal, co mají dělat, to ne. Když jsem byl mladší, tak jsem ty starší spíš sledoval na tréninku, jak se chovají, jak se připravují. Spíš takto jsem se snažil něco okoukat.

Máte vysvětlení, proč vám na podzim v tabulce utekly pražská S?

Je za tím nevyrovnanost výkonů. Dokážeme vyhrát v Edenu a pak prohrajeme doma se Slováckem, předtím i s Karvinou. To byl náš největší problém.

Kouč Koubek potvrdil, kdo bude jednička v brance. Jasno má i na dalších postech

Jaké si tedy kladete cíle pro jarní část sezony?V české lize se musíme dívat za sebe i před sebe. Loni byla Sparta taky dvanáct bodů za námi a pak měla titul. Ale na druhou stranu i my máme za sebou hladové vlčáky.

Také vás čeká osmifinále Evropské konferenční ligy. Máte nějaké přání směrem k losu?

V Evropě si nemůžeme vybírat. Říkat, že některý soupeř je hratelný a jiný méně, je nesmysl. Koho dostaneme, přes toho budeme chtít postoupit.

V sobotu vás čeká první jarní zápas s Mladou Boleslaví. Jaká jsou pocity? Jste nachystaní?

Nechci říci, že příprava byla dlouhá, ale ligové zápasy nám chybí. Těšíme se všichni. Věřím, že fanoušci také a doufám, že společně v sobotu vezmeme tři body.

Boleslav v zimě změnila trenérský štáb. Dokážete odhadnout, jak se to projeví v její hře?

V každém případě to bude náročné utkání. Nevím, jestli mají nové prvky ve hře, nebo změny v sestavě. Ale my hrajeme doma a budeme chtít určitě vyhrát.