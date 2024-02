/ROZHOVOR/ Na středeční tiskové konferenci mluvil Adolf Šádek, generální manažer plzeňské Viktorie, o dalším směřování klubu, o vizi do budoucna, o situaci kolem trenéra Miroslava Koubka, ale také o zdravotním stavu nigerijského útočníka Rafia Durosinmiho.

Adolf Šádek, generální manažer Viktorie Plzeň, v Doosan Areně. | Foto: fcv

„Kdybych řekl, že máme ty nejvyšší cíle, bylo by to až úsměvné. Víme, jaký odskok momentálně mají Sparta a Slavie, takže chceme hlavně udržet třetí místo, a když to situace dovolí, minimálně pražská S nahánět, znepříjemnit jim jaro,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek.

Připomněl také, že viktoriáni zůstávají ve hře v českém i evropském poháru. „MOL Cup chceme vyhrát. A mít štěstí při losu Konferenční ligy, abychom minimálně přes jednoho soupeře ještě přešli a posunuli výš naši laťku v Evropě,“ doplnil.

Vyhovuje vám pozice třetího vzadu?

Lepší by bylo, kdybychom byli před nimi. Ale takhle to je. Musíme si hlídat záda, nemáme takový náskok před ostatními. Dopředu se můžeme koukat, až ten odstup bude větší.

Lze současný kádr považovat za uzavřený nebo ještě dojde k jeho zúžení?

Jsem takhle spokojený. Samozřejmě, že při absenci Durosinmiho vnímám diskusi o potřebě hrotového útočníka. Ale zatím jsme hráče, který by kvalitou převyšoval ty naše, nenašli. Do jara půjdeme s tím kádrem, který teď máme. Z výkonnostních důvodů nebudeme nijak zužovat.

Jak by mohla vypadat sestava Viktorie? Jedlička v brance, šance i pro nováčky

Jaká je tedy vlastně situace u Durosinmiho?

Po úrazu v Liberci, kdy měl poraněné postranní vazy, mu operovali poraněnou část kolene. Závěr podzimu, další vyšetření a zájem předních klubů přiměl hráče koleno reoperovat (přední zkřížený vaz). Letošní sezona pro něj v tuto chvíli skončila. Uvidíme, jak se bude koleno hojit.

K transferu zimy došlo se Slavií, kam šla brankářská jednička Staněk. Nakolik to pro vás bylo složité rozhodnutí?

Jindrovi už byl před časem přislíbený přestup. Všichni jsme věřili, že to bude do zahraničí. Přišla však Slavia, deset dnů se Jindra rozhodoval, ale kývl. A my jsme se jeho krok rozhodli akceptovat, dodrželi jsme slib. A když k tomu byla možnost doplnit kádr o dva reprezentanty (Valenta, Červ – pozn. aut.), jevilo se to z pohledu Plzně jako povedený deal. Zda to tak bude pro obě strany, ukáže čas. Jindra je teď zraněný, ale Slavii určitě pomůže. Jen doufám, že ne tady.

Když už jsme u té Slavie, její šéf Jaroslav Tvrdík nedávno prohlásil, že od nového majitele dostali úkol získat pět titulů za deset let. Čtyřikrát, že může uspět její největší konkurent…

Jako myslíte, že pětkrát vyhraje Slavia, čtyřikrát Sparta a jednou by to mohlo padnout na nás? (usměje se) Já mám tyhle prognózy strašně rád a pevně věřím, že se Jaroslav přepočítal. My jsme si dělali plány jen na pětiletky, ale ve fotbale nikdo neví, co se stane.

Co obecně soudíte o tom, že řada klubů může změnit majitele?

To, že je zájem o český fotbal a kluby ze strany investorů, je jedině dobře. Odráží to úroveň českého fotbalu.

Mám radši moře než hory. Co na sebe ještě prozradil fotbalista Hranáč?

Můžete nějak reagovat na zvýšený budget ze strany Sparty a Slavie?Na to nemáme ekonomickou sílu. Můžeme reagovat jen zvýšenou pílí, tvrdou prací. Pro Plzeň se nic nemění, už jsem tohle zažil několikrát, že jsme pražským S nemohli finančně konkurovat. Cena hráče zákonitě vždy neznamená vyšší kvalitu. Je třeba, aby se s tím ve sportovní rovině dál pracovalo. V tom věřím, že jsme schopní minimálně eliminovat ten rozdíl v ekonomice. I vlastní filozofií, protože to máme nastavené jinak než Sparta a Slavia.

S jakým přáním očekáváte los osmifinále Evropské konferenční ligy?

Budeme si přát soupeře, přes kterého postoupíme dál. Ale mezi šestnácti v evropských pohárech už si člověk vybírat nemůže. Možná, abychom nemuseli tolik cestovat, ale Kazachstán už tam asi není (úsměv). Všichni soupeři, které jsme potkali, byli nebezpeční. Astana, Drita…, když tam zhasla světla, chtěl jsem se vytratit ze stadionu. Takže teď bych si přál možná Bratislavu, protože tam bychom mohli jet autobusem…

Vypadáte uvolněně. Spíte poslední půlrok, po nástupu rakouských majitelů, klidněji? Ztotožnujete se s jejich filozofií?

Spíš se mi dobře ze spaní křičí německy. Ale vážně, je to výrazně klidnější, než když jsem pomyslnou káru táhl sám a potřeboval jsem kluky v kabině, abych mohl přežít. Filozofie má přesah nyní hlavně do mládeže a do budoucna. A kdybych se s tím neztotožňoval, tak tady nesedím. Nedělal bych něco, co mě nebude naplňovat. Dobil jsem baterky a mám před sebou další výzvy. Nikdy nejsem spokojený s tím, kde se nacházíme. Ale už se nevzbudím s tím, že mám někde sekeru deset milionů euro. Takže ano, s tím se spí klidněji.

Řeší se také budoucnost trenéra Koubka. Máte daný termín, kdy to chcete rozhodnout?

Trenér dokazuje, že u něho je věk jen číslo. Společně jsme si řekli, že tuto otázku nebudeme momentálně otvírat, v průběhu jara se k tomu vrátíme. S klidnou hlavou, rozhodneme se podle startu do sezony, podle situace. S trenérem si dokážu představit spoustu věcí, on to má lidsky podobné. Nechceme se nyní znervózňovat tím, co bude po konci sezony.