Plzeňský útočník Tomáš Chorý si v pravidelné pohlednici, kterou viktoriáni posílají čtenářům Deníku přímo ze soustředění, pochvaloval úterní nácvik zakončení. A ve čtvrtek proti maďarskému Ferencvarosi přispěl k vítězství 3:1 gólem a asistencí. „Zaměření na střelbu jsem jako útočník samozřejmě uvítal,“ napsal z Benidormu.

Plzeňský útočník Tomáš Chorý v přípravném zápase s Ferencvarosem, v němž Viktoria vyhrála 3:1. | Foto: Foto: fcv/Jan Kubíček

A také to hned dokázal náležitě zužitkovat. Do čtvrtečního přípravného zápasu s Ferencvarosem naskočil až po přestávce a v 71. minutě vyrovnával na 1:1, když obešel i gólmana a z těžkého úhlu poslal míč do sítě. „Hlavně jsem rád, že jsme to zvládli výsledkově,“ usmíval se vytáhlý forvard, jenž den po utkání s Ferencvarosem oslavil 29. narozeniny.

V závěru podzimu svému týmu chyběl kvůli nepříjemnému zranění v obličeji a v úvodu zimní přípravy proto trénoval s maskou.

Zdroj: Youtube

Tu ve čtvrtek odložil, ale potvrdil, že produktivita má stále. V poslední minutě totiž ještě přihrál na branku Lukáše Kalvacha, který určil konečný výsledek zápasu 3:1. „Užil jsem si to. Strašně moc jsem se těšil až si po takové dlouhé době zahraju zápas,“ okomentoval povedený návrat na fotbalové trávníky. „Měli jsme v nohou náročné tréninky, ale to bylo pro oba týmy stejné,“ doplnil Tomáš Chorý.

Viktoriáni v poločase prohrávali 0:1, teprve s příchodem druhé party přišel obrat. „Kluci v první půli to neměli vůbec jednoduché, soupeř držel balon. Ale odmakali to. Až ve druhém poločase došly Ferencvarosi síly, my jsme naopak přišli čerství a z toho jsme těžil,“ uznal rozdíl.

„Měli jsme tam víc nebezpečných situací v útočné fázi, hezky to dopadlo,“ dodal Chorý spokojeně.

K lístku na Spartu se v balíčku prodávají i vstupenky na Boleslav a Zlín

Po utkání ho chválil i asistent trenéra Marek Bakoš. „Tomáš se vrátil plný chuti. Poctivě trénoval, i když do zápasů naskočit nemohl. Proti Ferencvarosi, který nás slušně prověřil, byl osobností na hřišti. A to je pro nás velmi dobře,“ potěšil Chorý i bývalého vynikajícího útočníka, který je teď pomocníkem kouče Miroslava Koubka.

Ferencvaros sehrál ve stejný den jako s viktoriány také utkání s Krivbasem Krivij Rog, v němž také prohrál (0:2). A právě ukrajinský celek bude v neděli od 16 hodin dalším soupeřem plzeňských fotbalistů na herním kempu ve španělském Benidormu.