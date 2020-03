„Fotbal momentálně počká, zdraví má přednost. To je teď na prvním místě,“ vzkázal Adrian Guľa v emotivním videu na klubovém Facebooku všem fanouškům plzeňské Viktorie, ale nejen jim.

S rouškou na krku je zároveň nabádal k disciplíně, kterou vyžaduje od svých svěřenců na hřišti i v této složité situaci. „Buďme disciplinovaní, respektujme pokyny úřadů, abychom se zase všichni mohli co nejdříve potkat při tom, co máme všichni velmi rádi a to je náš fotbal,“ vyzývá 44letý kouč, který svému týmu nařídil individuální tréninky. A díky moderním technologiím, které v Plzni zavedl, teď může na dálku sledovat, jak jeho svěřenci plní pokyny.

A plzeňským fanouškům teď oplácí perfektní přijetí. „Chtěl bych všechny viktoriány v téhle těžké chvíli pozdravit a hlavně jim popřát, aby byli zdraví. A věřím, že se všichni zase brzy potkáme na fotbale v Doosan Areně i na jiných fotbalových stadionech,“ doplnil Adrian Guľa.

Kdy to bude, je zatím ve hvězdách. Případů lidí nakažených koronavirem zatím stále přibývá. Fotbalová FORTUNA:LIGA je zatím na měsíc přerušená a není jasné kdy bude pokračovat.

Úterní rozhodnutí UEFA o odkladu červnového Eura o rok, je ale jasným signálem pro národní federace, aby se mohly dohrát domácí soutěže. Přesun šampionátu uvolnilo celý červen.