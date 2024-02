V sobotu 10. února vypuknou boje v jarní části FORTUNA:LIGY, plzeňská Viktoria vyzve od 18 hodin v domácí Doosan Areně fotbalisty Mladé Boleslavi. Jarní část sezony bude pro tým trenéra Miroslava Koubka plná nových výzev, bojovat budou na třech frontách.

Ilustrační foto | Foto: fcv/Martin Skála

Kromě ligy je čeká domácí pohár MOL Cup, v němž hrají čtvrtfinále 27. února v Jablonci i Evropská konferenční liga. Soupeře pro osmifinále se viktoriáni dozvědí při losu 23. února.

To vše s tradičními oporami, ale také novými mladými hráči, kteří přišli v zimě – záložníci Lukáš Červ, Matěj Valenta (oba Slavia Praha) i Francouz Cheick Souaré (Vyškov). Všichni věří, že tým bude dokonale vyladěný. Zbývá vytvořit skvělou atmosféru, a to už je na fanoušcích Viktorie. „Věřím, že naši fanoušci jsou na start jara pořádně nažhaveni, stejně jako my. Příprava běží podle plánu a můžu za celý tým říct, že se už nemůžeme dočkat prvního mistráku,“ vzkázal jim ze soustředění ve španělském Benidormu záložník Pavel Šulc.

Slunce a nádherný trávník. Viktoriáni poprvé trénovali v Benidormu

Klub přichystal na start sezony pro svoje věrné fanoušky v rámci akce Plzeňský jaro speciální JARNÍ BALÍČEK VSTUPENEK, který zahrnuje úvodní dva domácí ligové zápasy (Mladou Boleslav a Zlín), navíc je vylepšený o atraktivní bitvu s pražskou Spartou. Tento balíček si pořídíte za zvýhodněnou cenu se slevou 15 %. K mání bude od 13 hodin ve středu 24. února ve Viktoria shopu, on-line na Plzeňské vstupence nebo na jejích prodejních místech. Samostatnou vstupenku na utkání se Spartou nelze nyní zakoupit.