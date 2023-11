Jako správný kapitán přišel vysvětlovat druhý domácí nezdar v řadě 28letý záložník Lukáš Kalvach. Plzeňská Viktoria sice válí na evropské scéně, ale v domácí soutěži klopýtá.

Lukáš Kalvach | Foto: fcv/Ondřej Pastor

Prohrála čtyři z posledních pěti zápasů. V neděli nedokázala navázat na vítězství na Slavii z minulého týdne a prohrála se Slováckem 1:4. „Po vedoucí brance jsme měli přidat druhý gól a mohl být klid,“ pronesl suše Lukáš Kalvach, když přišel po utkání mezi novináře.

„Místo toho inkasujeme takovou branku, jaké teď v lize dostáváme. Je pro nás velké zklamání, že jsme domácí zápas nezvládli,“ pokračoval tvůrce hry plzeňské Viktorie.

Potom jste ale měli ještě druhý poločas, abyste si vedení vzali zpět…

Také druhou půli jsme začali dobře, měli jsme tam zase dvě tutovky. Jenže je neproměníme a pak dostaneme během čtyř minut dvě branky, to už se těžko láme. No a ten „můj“ čtvrtý gól (Havlík skóroval po chybné Kalvachově přihrávce na Hranáče – pozn. aut.) už to všechno jenom završil.

Co se ve druhé půli stalo, že jste nedokázali reagovat na druhý inkasovaný gól a vaše hra se sesypala?

Za stavu 1:2 se s tím něco dá dělat, ale Slovácko se po odrazu dostalo do vedení o dva góly, pak už je to těžké. Oni mají zkušený mančaft, pohlídali si to. My jsme nebyli schopní nic vymyslet…

Po postupu v Evropě přišel výprask, nejvyšší prohra Viktorie doma

Trenér tady před vámi připomněl, že hrajete už 25. soutěžní utkání v sezoně. Už vás dohnala únava po náročném programu? Asi se potom zápasy hůř otáčí…Zápasy se vždycky těžko otáčí. Program je sice náročný, to všichni víme. Ale my, co jsme dneska nastoupili, jsme byli stoprocentně připravení. Na únavu bych to nesváděl. Je to o nás, že nejsme schopní si to doma pohlídat a pak z toho uděláme takový zápas, který vypadá tak, jak vypadá.