Fotbalisté Viktorie Plzeň natáhli šňůru vítězných zápasů v řadě na dvanáct, v nedělním utkání 8. kola FORTUNA:LIGY porazili v domácí Doosan Areně jasně Pardubice 6:2. Příští soupeř však bude z těch nejsilnějších, v sobotu od 18 hodin hrají Plzeňští ligový šlágr v Praze na Spartě.

Fotbalisté Viktorie Plzeň se radují z druhého gólu proti Pardubicím, jeho autorem byl Sampson Dweh. | Foto: fcv

Viktoriáni tím překonali klubový rekord z podzimu 2010, kdy tým Pavla Vrby vyhrál 11 zápasů v řadě. "Já statistiky moc nesleduju. Ale je to potěšitelné zjištění. Značí to, že mužstvo pracuje kvalitně a je na dobré cestě," říkal plzeňský trenér Miroslav Koubek, který připustil, že měl po čtvrteční pohárové bitvě s kosovským Ballkani ze zápasu obavy.

„Udělali jsme tři změny v sestavě, abychom udrželi energii a ymslím, že se nám to podařilo," doplnil kouč Viktorie.

Po úvodní oťukávací pětiminutovce viktoriáni svého soupeře zatlačili, po rohu Kalvacha hlavičkoval Dweh, ale hostující gólman Budínský včas zasáhl a Durosinmi se k dorážce nedostal, a když pak střílel zpoza šestnáctky, cíl o kousek minul.

Na druhé straně musel před Mukwellem ve skluzu na poslední chvíli hasit rodící se šanci stoper Hranáč. Ve 13. minutě už ale bylo zle, po zaváhání v plzeňské rozehrávce ve středu pole pláchl Daněk, který prošel až před Staňka, ten jeho pokus famózně vyrazil, ale vracející Dweh ho srazil kolenem k zemi a pro Darmovzala nebyl problém doklepnout míč do prázdné branky – 0:1.

„Byl to zásah, ale myslím, že mužstvo správně reagovalo. Tomu inkasovanému gólu předcházela taktická chyba," doplnil Miroslav Koubek.

Staněk byl notně otřesený po zásahu spoluhráče kolenem do hlavy, po ošetření sice pokračoval ve hře, ale po chvilce si přece jen řekl o střídání. Poprvé v této sezoně tak šel do branky slovenský gólman Tvrdoň, jenž chytal naposledy v květnu na Slavii, kdy se naopak po čtvrthodině on po faulu domácího Juráska zranil a do branky musel Staněk.

Viktoriány to na chvilku otřáslo, ale brzy šli zase do tlaku, měli šance a za aktivitu byli odměněni. Ve 23. minutě potvrdil střeleckou fazonu posledních dnů Kalvach, který gólem zařídil i čtvrteční pohárové vítězství nad kosovským Ballkani. Tentokrát natáhl ke střele zpoza šestnáctky po zpětné přihrávce Durosinmiho a míč zapadl přesně k tyči – 1:1.

Za další čtyři minuty už Plzeň vedla, po standardce Kalvacha si Dweh na hranici šestnáctky odstavil obránce a technickou střelou k tyči nedal brankáři Pardubic šanci – 2:1. Ani vedení však plzeňské fotbalisty neukolébalo. Ve 35. minutě pláchl pardubické obraně Jirka, ale z těžkého úhlu pálil vedle.

Přesto se do poločasu skóre ještě jednou měnilo, Na další trestný kop Kalvacha si naskočil Hranáč, jenž ještě na jaře hostoval v Pardubicích, a hlavou zvyšoval na 3:1.

Stejně jako pro Dweha to byl jeho první ligový gól v dresu plzeňské Viktorie.

Čtyři minuty po přestávce bylo definitivně rozhodnuto, sudí Volek nařídil po upozornění VARu penaltu, kterou slovenský reprezentant Jirka bezpečně proměnil – 4:1. Pro něho to byl pro změnu první gól v této sezoně.

A to ještě nebyl konec. V 82. minutě viktoriáni vyslyšeli volání kotle: Viktorka, dejte jim bůra! Ve výtečné formě hrající Kalvach poslal kolmici na Durosinmiho, ten udržel obránce na zádech a propálil gólmana – 5:1. Z hlediště se ozvalo: Remízu nechceme! A nigerijský forvard se prosadil ještě jednou, po centru Chorého tentokrát skóroval hlavou – 6:1.

O kosmetickou korekci výsledku se pak ještě postaral v samotném závěru hostující Daněk, jenž v Pardubicích hostuje ze Sparty, příštího soupeře Viktorie Plzeň – 6:2.

Ačkoliv začátek byl strašidelný, nakonec si domácí fanoušci užili v Doosan Areně pohodové odpoledne. Teď si ještě jen zbývá přát, aby byl i gólman Staněk zdravotně v pořádku.

Viktoria Plzeň – FK Pardubice 6:2

Poločas: 3:1. Branky: 23. Kalvach, 27. Dweh, 45. Hranáč, 53. Jirka (pen.), 82. a 85. Durosinmi – 13. Darmovzal, 90. Daněk. Rozhodčí: Volek – Paták, Hurych. ŽK: Traoré, Hejda – Helešic, Míšek, Kováč (trenér). Diváků: 8809.

Viktoria: Staněk (18. Tvrdoň) – Hejda, Hranáč, Dweh – Jirka, Kalvach, Traoré (63. Bucha), Šulc (73. Vlkanova), Cadu (63. Mosquera) – Vydra (63. Chorý), Durosinmi.

Pardubice: Budinský – Halinský, Kukučka, Ortíz – Icha (67. Vacek), Darmovzal, Daněk, Hlavatý (58. Černý), Helešic (46. Tischler) – Mukwelle (58. Míšek), Krobot (58. Matoušek).