Očima kouče Musím Toma (Slončíka) pochválit, utkání mu vyšlo. Bylo ho plné hřiště, byl hodně agilní, měl velkou chuť do hry a mělo to i kvalitu, byl produktivní.

Miroslav Koubek

„S výsledkem musíme být spokojeni. Ačkoliv vypadá jednoznačně, nebylo to jednoduché utkání. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ prohlásil Tom Slončík, když přišel po utkání mezi novináře. Jestli si tím řekl o místo v sestavě i pro odvetu 3. předkola Evropské ligy s ukrajinským Kryvbasem Kryvyj Rih, které se hraje v Doosan Areně ve čtvrtek od 19 hodin, si netroufal odhadnout. Z Košic si viktoriáni přivezli nadějné vítězství 2:1.

Soutěžní premiéra v základní sestavě Viktorky, vstřelený gól, jasná výhra. To je ideální scénář, že?

Nebudu lhát, ale takhle nějak jsem si to představoval. Jsem rád, že jsem dostal důvěru a snad jsem ji aspoň takhle splatil.

Jak byste popsal vstřelený gól. Nebál jste se, že by to mohl být ofsajd?

Bál, dneska to tak bylo při každém našem gólu (trpký úsměv). Už ani nevím, kdo centroval do šestnáctky, Pavel Šulc mě viděl a krásně to sklepl. Mně už to pak jenom stačilo uklidit do brány. Jsem rád, že jsem to trefil.

| Video: Youtube

Byly gólové oslavy i s ohledem na zkoumání VARu umírněnější? Jak jste to vnímal?

Dobrá otázka… Ne, nebyly. Já si vždycky gól užívám, a jak už to pak VAR vyhodnotí, neovlivním. Když branka neplatí, zamrzí to, ale co se dá dělat. I když nám dva góly neuznali, zvládli jsme to s dobrým výsledkem.

Nebýt VARu mohl jste slavit hattrick, je těžké znovu se zkoncentrovat po neuznaných gólech?

Takový je fotbal, musím se soustředit dál. Věřím, že VAR vyhodnotil ty situace správně. Dneska nás to tolik mrzet nemusí.

Spolupráce s Pavlem Šulcem klapala. Věříte, že jste si řekl o místo v sestavě pro čtvrteční pohár?

To vůbec nevím. Jsem rád, že jsem vůbec teď dostal šanci, že jsem zůstal na hřišti celý zápas. A co bude dál, se uvidí. Doufám, že minut bude přibývat, ale netroufám si tvrdit jak moc.

Cítíte, že už si v Plzni zvykáte? I na pokyny, které po vás chce trenér Koubek?

Je to diametrální rozdíl oproti tomu na co jsem byl zvyklý ze Zlína, ale lepší se to. Styl Plzně mně vyhovuje. Snažím se plnit úkoly, které mi trenéři dávají. Občas se to úplně nedaří, ale pracuju na tom.

Je vysoké vítězství důležité před čtvrteční odvetou s Kryvbasem?

Určitě nám to pomůže, je to povzbuzení. Obecně je to důležité vítězství, protože utkání mezi evropskými poháry nebývají lehká. Vím, že Plzeň v minulé sezoně takhle pár bodů ztratila. Abychom mohli hrát o špičku Chance ligy, kde chceme být, musíme tyhle zápasy zvládat.