V utkání s Jabloncem si první start ve FORTUNA:LIZE připsal v dresu plzeňské Viktorie útočník Idjessi Metsoko.

Idjessi Metsoko, útočník z Toga, nastupuje v Jablonci k prvnímu prvoligovému zápasu za plzeňskou Viktorii. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Do plzeňské Viktorie přišel Idjessi Metsoko s pověstí kanonýra, za Vyškov nastřílel ve 20 zápasech druhé ligy jedenáct branek. Nebylo tedy divu, že po něm v zimě sáhl ostřílený funkcionář Adolf Šádek.

Bylo jasné, že v konkurenci zkušených borců Tomáše Chorého, Matěje Vydry a Jana Klimenta si bude muset na svoji šanci chvilku počkat. Přišla v neděli odpoledne v Jablonci.

Když potřeboval trenér Miroslav Koubek okysličit sestavu po náročném čtvrtečním mači se Servette Ženeva, ukázal tedy i na vytáhlého útočníka z Toga. A postavil ho na hrot vedle dalšího dlouhána Chorého.

Branku sice Metsoko, jako nedávno, když hrál za béčko ČFL, ve svojí prvoligové premiéře nedal, ale svým výkonem rozhodně nezklamal.

„Je už u nás skoro měsíc, tudíž jsme mu dali příležitost i v zápase. Věci navnímal, potrénoval. Je sice stále nedotrénovaný, ale rozhodl jsem se, že i vzhledem k terénu to občas budeme muset nakopnout a takový habán se vám tam hodí. Je to hráč náběhový, má tah na bránu a do šance se dostal. Bohužel zamířil těsně vedle,“ připomněl trenér Koubek situaci z první půle. Na place vydržel Metsoko téměř hodinu, pak přepustil svoje místo zkušenějšímu Vydrovi.

„Pro něj to nebylo nic jednoduchého. Někdy jsme mohli hrát víc u sebe, i kvůli presinku. Ale to jsou detaily, které je třeba doladit, chce to čas. Když ho dostane, bude dobrej,“ pochválil svého nového parťáka z plzeňského útoku Tomáš Chorý.