V létě už to vypadalo, že slovenský gólman Marián Tvrdoň svoje působení v plzeňské Viktorii ukončí. Pozici jedničky pevně držel Martin Jedlička, na svoji šanci číhal mladý Viktor Baier a klub navíc angažoval 23letého Floriana Wiegeleho z rakouského Loebenu. Ale v sobotu zářil v Jablonci (0:0).

Tvrdoňovi navíc 30. června končila smlouva, takže se logicky zdálo, že jeho dny v Plzni jsou sečteny. Jenže jemu se nikam nechtělo, na poslední chvíli se dohodl na jejím prodloužení o dva roky.

A teď přišla jeho šance. „Je potřeba být pořád nachystaný, zápasů máme spoustu a sezona bývá dlouhá,“ vyprávěl Marián Tvrdoň před rokem v rozhovoru Deníku. To ještě kryl záda Jindřichu Staňkovi, ale ani po jeho odchodu neměl lepší pozici.

Teď však Jedlička onemocněl a Baier se stále ještě zotavuje po operaci kolena, tak trenéři ukázali na něho. „Veliké uspokojení. Podržel nás, byl dobrý,“ okomentoval Tvrdoňův výkon v Jablonci trenér Miroslav Koubek, sám bývalý brankář.

Slovenský gólman se vytáhl zejména při gólových hlavičkách Takijaškiho v první půli a střídajícího Nardiniho ze závěru zápasu.

„Nevěřil jsem si jít ven na centr, tak jsem zůstal na lajně. Naštěstí trefil prostředek branky a já jsem to vyrazil,“ popisoval zákrok ze 17. minuty zápasu. Po přestávce sice už byl překonán, ale před střelou Martince odhalil VAR ruku jabloneckého stopera a gól tak nemohl platit. A v samotném závěru musel Tvrdoň při hlavičce Nardiniho rychle na zem.

„Naštěstí to trefil hlavou slabě, jen to spadlo k tyči a já jsem se stačil rychle přesunout,“ okomentoval v televizním rozhovoru lakonicky druhý ze zákroků, jimiž pomohl uhájit v Jablonci bezbrankovou remízu.

A v rukou už třímal trofej pro Hráče zápasu. „Musel jsem kluky podržet, od gólmana to čekají. Je to moje práce, udělal jsem maximum,“ vyprávěl 29letý gólman, který je sice v Plzni od od léta roku 2021, ale v Jablonci to byl jeho teprve desátý zápas v první lize.

Bod nakonec bral. „Myslím, že remíza je dobrá, tady se nebude vyhrávat,“ pochválil domácí tým. „Jablonec se ohromně zlepšil, zejména v přechodové fázi. Viděli jsme předchozí dva jejich zápasy, takže jsme věděli, že mají rychlé brejky. Dávali jsme si na to pozor,“ dodal Tvrdoň.

Dostane šanci i v evropském poháru proti ukrajinskému Kryvbasu?