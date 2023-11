Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do druhé poloviny základní části FORTUNA:LIGY remízou 1:1 na novém stadionu v Hradci Králové. Pro tým trenéra Miroslava Koubka to je však další nepříjemná ztráta v boji o čelo tabulky.

Jediný gól Viktorie Plzeň v Hradce Králové vstřelil Brazilec Cadu. | Foto: fcvp

„Je to asi zasloužená remíza. Musíme ji přijmout, i když jsem si po vyrovnání myslel, že překlopíme utkání na svoji stranu. My jsme se v první půli těžko dostávali do defenzivy Hradce. Do druhé jsme udělali kádrové změny, to pomohlo, byli jsme lepší,“ zhodnotil utkání do televizních kamer plzeňský trenér Miroslav Koubek. Ale přineslo to jen vyrovnání.

Kouč Viktorie zvolil podruhé v řadě systém 4-4-2, který přinesl v poháru postup přes Olomouc. „Tam nám to sedlo, ale dneska jsme se i kvůli typologii hráčů, kteří nastoupili v první půli, těžko prosazovali. Ale protože máme jen dva zdravé hroťáky, nemůžeme hrát 3-5-2, což nám sedí více,“ litoval Koubek.

Remízu tedy nakonec víc bral jeho hradecký protějšek a někdejší spoluhráč ze Sparty. „My jsme rádi za bod,“ okomentoval to trenér soupeře Václav Kotal.

Hradec udeřil už v 11. minutě, když Pilařův trestný kop prodloužil Kodeš hlavou a na zadní tyči perfektně zavíral prostor stoper Leibl, jenž také hlavou nedal plzeňskému brankáři Staňkovi šanci – 1:0.

Plzeňští fotbalisté sice byli v úvodu zápasu aktivnější, ale více hrozili domácí, vedle gólu si připsali i dva střelecké pokusy Vašulína. Ten první šel ve čtvrté minutě do náruče Staňka, druhý branku netrefil.

Viktoriáni poprvé vystřelili v 17. minutě, pokus Vlkanovy v pohodě ukryl v rukavicích brankář Bajza, ten pak s obtížemi vyrazil také skákavou střelu Buchy a Sýkora následně pálil vedle. Pak zase zahrozil Hradce, zmatky před plzeňskou brankou ve 25. minutě vyřešil až odkop Buchy na roh.

Stejný hráč provětral ve 35. minutě zdálky domácího gólmana, ten vyrážel na roh. Tři minuty na to se hlavička plzeňského kapitána Hejdy snesla vedle tyče a to bylo v první půli vše. „Hradec si jde více za vítězstvím. Hře Plzně schází lehkost a Lukáš Kalvach ve středu pole, na Vlkanovovi a Sýkorovi je znát, že toho příliš neodehráli,“ říkal v televizním studium spolukomentátor Zdeněk Folprecht.

Hosté sáhli o poločase ke dvojnásobnému střídání, měli sice opticky víc ze hry, ale Hradec dobře bránil a byl nebezpečný z brejků. Přesto se viktoriáni dočkali alespoň vyrovnání. V 73. minutě Šulcovu hlavičku zastavil na brankové čáře Leibl, ale Viktoria dál pokračovala v tlaku a po několika odrazech poslal míč nekompromisně do sítě z hranice šestnáctky Brazilec Cadu – 1:1.

Plzeň se i dál hnala za vítězstvím, ale protože v závěru střílel Šulc jen doprostřed branky, kde byl připravený gólman Bajza, a Kliment pak po centru Mosquery hlavičkoval v těžké pozici z malého vápna vedle, museli brát bod za remízu 1:1.

Stejným výsledkem skončil v létě i první vzájemný zápas těchto soupeřů v plzeňské Doosan Areně.