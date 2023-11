S touho po odplatě za domácí remízu 1:1, když přišli o tři body až v nastaveném čase. Ale také s nutností po několika ligových ztrátách naplno bodovat odcestovali fotbalisté Viktorie Plzeň na východ Čech, kde nastoupí v sobotu od 15 hodin na novém stadionu proti domácímu Hradci Králové.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Východočeši jsou sice v polovině základní části FORTUNA:LIGY se 16 body až na 11. místě, ale na Plzeň to umí. Potvrdili to už v minulé sezoně, kdy je trénoval Miroslav Koubek, současný kouč viktoriánů, a navázali na to i zmíněnou červencovou remízou v Plzni. Teď hrají doma a budou chtít být úspěšnější.

„Chci Plzeň porazit,“ prohlásil rezolutně záložník Václav Pilař, jenž prožil v dresu Viktorie několik úspěšných sezon. Teď povede „votroky“, jak se klubu z Hradce Králové přezdívá, proti ní. Ale i hosté nutně potřebují bodovat.

„Máme k soupeři respekt, ale my se chceme co nejrychleji posunout na třetí místo. To znamená, že i do Hradce jedeme s cílem zvítězit,“ prohlásil Jan Trousil, jeden z asistentů trenéra Miroslava Koubka.

„Hradec má novou arénu, jeho domácí výkony se zlepšily,“ upozornil však plzeňský asistent. „Fanoušci chodí v hojném počtu a tlačí svůj tým,“ doplnil s tím, že Viktorii nečeká snadný úkol.

V Plzni to mám rád, ale to musí teď stranou. Chci ji porazit, prohlásil Pilař

Věří však, že týmu pomohla i reprezentační přestávka. „Využili jsme ji k doléčení některých zraněných hráčů. V týdnu už se k nám připojila i čtveřice reprezentantů,“ pokračoval Trousil.

Plzeň sice jako první český tým v historii zvítězila v úvodních čtyřech zápasech skupinové fáze evropských pohárů, ale v domácí lize se jí nedaří. Prohrála tři z posledních čtyř kol, naposledy utrpěla debakl 1:4 od Slovácka.

Utkání bude prestižní pro plzeňského trenéra Miroslava Koubka, který před letním návratem do Plzně vedl právě Hradec Králové. „To zápasu ještě přidá na atraktivitě. Chceme vyhrát i pro něho, uděláme pro to maximum,“ doplnil Trousil.