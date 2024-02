/ROZHOVOR/ Ve 12. minutě vítězného zápasu na Bohemians 1905 se plzeňský záložník Pavel Šulc zachoval jako chladnokrevný střelec a po centru Jhona Mosquery určil svojí brankou konečný výsledek zápasu (2:0).

Pavel Šulc na archivním snímku. | Foto: FC Viktoria Plzeň

V samotném závěru mohl vítězství ještě pojistit, ale při brejku se vyhnal do těžkého úhlu a gólman Reichl ho vychytal. „První poločas jsme byli lepší. Dařilo se nám víc držet balon, Bohemka nebyla nebezpečná. Ve druhé půli jsme je pustili do tlaku, v prvních deseti minutách měli snad čtyři rohy, přehrávali nás. Ale ve vápně jsme byli důraznější a i se štěstím jsme uhájili vítězství,“ okomentoval vítězství v Ďolíčku 23letý fotbalista, který je s devíti góly nejlepším plzeňským střelcem.

Přidáváte si v tréninku, pilujete zakončení a zdá se, že se vám tvrdá práce vyplácí…

(usměje se) Asi jo. Mám radost, že jsem dal gól, ale důležité je, že jsme zápas zvládli vítězně.

Můžete ten gól popsat z vašeho pohledu?

Já bych řekl, že při mně stálo i štěstí, že to jejich stoper nevykopl a přeskočilo mu to nohu. Soustředil jsem se, abych trefil bránu. Zpracovávat jsem to nechtěl, i když na mě Choras (Tomáš Chorý) křičel, že jsem sám.

V téhle sezoně máte na kontě už devět branek, čímž jste dvakrát překonal svoje sezonní maximum…

Jsem šťastný, že se mi daří. A ještě víc, že je to v mém klubu.

Na kolik gólů si troufáte, máte nějaké vysněné číslo?

Byl bych rád za čtrnáct gólů, ale nechci dělat žádné závěry. Vždycky pro mě bylo nejdůležitější, abychom vyhrávali jako tým a tak to je pořád.

Proč zrovna čtrnáct?

Nevím. Bavili jsme se o tom s Hranym (Robin Hranáč), když jsme byli v Ostravě. On říkal, tak dáš 14 gólů. Odpověděl jsem mu: hlavně, abych na jaře přidal aspoň jeden.

Ten už máte a jediný gól vám chybí na čelo tabulky střelců. Sledujete pořadí?

Nesleduju, ale asi by to bylo hezké. Kdyby však dal dneska gól někdo jiný, budu šťastný, že jsme vyhráli.

Má na vaší střeleckou produktivitu vliv i spolupráce s Tomášem Chorým, která se zdá být čím dál tím lepší?

Hodně jsme si na sebe zvykli. Vím, kam chce balon sklepnout, snažím se to teď ještě lépe vyhodnocovat, jestli si to pustí na prsa, nebo bude hrát hlavou. Pro mě je dobré, že nemusím absolvovat tolik soubojů zády k bráně, on si s tím poradí skoro pokaždé. Já pak můžu běžet za obranu nebo s míčem čelem k bráně.

Úvod jara vám vyšel. Věříte, že můžete ještě potrápit pražská S, která obě máte doma?

Počítali jsme, že po dnešku je ve hře ještě 42 bodů. Když jich tedy uděláme 42, třeba je ještě potrápíme (úsměv).

Příští týden se losuje také osmifinále Evropské konferenční ligy. Máte mezi soupeři nějakého, kterého byste si přál?

Těžko říct, výsledky prvních zápasů jsem nesledoval. Počkáme si na los a uvidíme. Ale každý soupeř bude těžký. Já navíc první zápas nenastoupím, mám tři žluté karty, tak snad si potom ještě zahraju.