V neděli ve Zlíně byl 22letý ofenzivní fotbalista Pavel Šulc u všeho důležitého. Nejprve ve čtvrté minutě přihrál na vedoucí gól Tomáši Chorému, další dva pak sám vstřelil a nakonec se s plzeňskou Viktorií radoval z rekordního vítězství 7:1.

Plzeňský záložník Pavel Šulc. | Foto: Foto: Petr Tibitanzl

Co k tomu říct?

Rozhodla to červená karta soupeře hned v úvodu. Ještě předtím jsme dali gól. Pak jsme měli převahu, dařilo se nám, měli jsme šancí na ještě víc branek.

Dařilo se i vám osobně. Asistence na gól Chorého a pak dva góly. Je to potvrzení toho, že vám roste sebevědomí?

Asi jo. Cítím i z týmu, že mi kluci důvěřují, hraje se mi dobře, jsem spokojený. A je to vidět. Po tom druhém gólu mi Řízek (Radim Řezník) říkal, že před rokem bych to kopnul do řeky (úsměv).

Fotbalisté Viktorie se na pohárovou bitvu s Ballkani naladili kanonádou ve Zlíně

Blesklo vám hlavou, že byste mohl zopakovat hattrick z Českých Budějovic?Jojo, hned jsem si to říkal. Ale nevadí, že se nepovedl.

Takže jste o přestávce nenabádal spoluhráče, aby hráli všechno na vás?

Ne, to určitě ne. Jsem týmový hráč a vždycky jsem takový byl. Kdybych Zlínu ty góly nedal, tak by je vstřelil někdo jiný. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli.

Dá se říct, že máte životní formu?

Já doufám, že někdy bude ještě lepší (úsměv).

Šulc dal hattrick. Viktoriáni si v Českých Budějovicích zastříleli

Co jste si řekli s kluky v kabině po vysoké výhře?Zařvali jsme si a řekli jsme si, že ve čtvrtek hrajeme znova.

Co byste vzkázal fanouškům před úvodním zápasem Konferenční ligy, který má výkop v plzeňské Doosan Areně ve 21 hodin?

Doufám, že zase všichni dorazí a navážeme na skvělou atmosféru z minulých domácích utkání.