„Rehabilituje v Belgii a na hřiště to má ještě daleko,“ prohlásil Miroslav Koubek, kterého těšilo, že jeho svěřenci vyhráli i druhý ligový zápas v sezoně, i když na vítězství s Hradcem Králové se tentokrát pořádně nadřeli. „Před rokem jsme touhle dobou měli jeden bod,“ doplnil kouč Viktorie Plzeň.

Souhlasíte ale, že s Hradcem to bylo vydřené vítězství? Nakolik si zisku tří bodů ceníte?

Nepochybně se ten přívlastek dá použít, jsou to vydřené body. Vítězství patří do kategorie, kterých si člověk nesmírně váží. Ale myslím si, že to nemuselo být tak složité, kdybychom dali góly v první půli. Šance jsme na to na základě dobrého nátlakového výkonu měli, dvě obrovské. Jenže jsme je neproměnili a překlopilo se to do scénáře, že jsme museli vítězství vydřít. První půli hráli kluci velmi intenzivně, stálo nás to hodně sil a bylo jasné, že začnou trošku ubývat. Hradec nasadil při absenci Vlkanovy a Pilaře rychlostní atletické typy, byli velmi nepříjemní. Nakonec nás zachránil gólman Jedlička, protože jedno sólo nám tam prošlo.

Nakonec rozhodla nadvakrát proměněná penalta…

Musím pochválit Sampsona (Dweh), že udělal tu svojí Zidanovku a skončilo to faulem. Takový technický kousek od stopera ve vápně je něco nadstandardního a přineslo nám to body. Pavel (Šulc) penaltu nadvakrát proměnil. Ale hektika to byla až do konce.

Potvrdilo se, že na Hradec se vám hraje těžko? Už v minulé sezoně to tak bylo a asi to není náhoda, nesedí vám jejich styl?

Podívejte se na bilanci Hradce od chvíle, co tam přišel David Horejš (trenér). Zpočátku tam nějaké klopýtnutí bylo, ale potom se dostali na vítěznou šňůru, kterou přerušila jen nešťastná baráž s Boleslaví, kdy ale měli dva vyloučené hráče. Když si tohle odmyslíme, neprohráli podle mě deset až dvanáct kol. Je to velmi silné mužstvo.

Po zranění Kabonga byl Matěj Vydra vaší první volbou? Co pro něho rozhodlo například před Erikem Jirkou?

Určitě byl Matěj první volba, vůbec nebylo o čem diskutovat. Matěj je v dobré sportovní formě i dnes zahrál velmi dobrý zápas. Nechal na hřišti všechno, měl tam jednu velkou šanci, i když ji nedal, odvedl obrovské penzum práce. Víme jak se jeví na tréninku, takže byl první volba. Erik není typický hroťák, spíš je to náhrada za Honzu Kopice na pravou stranu.

Můžete přesně říct, co se Kabongovi stalo?

Naprosto bez kontaktu, při otáčce s míčem pocítil bolest v koleni. Diagnóza je nepříznivá, pro něho je to velká smůla a pro nás jakbysmet.

Budete na jeho dlouhou absenci reagovat změnou herního stylu, že byste víc využili křídelních hráčů, kterých máte přece jen k dispozici víc?

Jestli jste si všimli, tak jsme to druhou půli udělali. Matěj (Vydra) šel na křídlo a Pavel Šulc se přesunul jakoby na levou desítku. Váša (Vašulín) byl na hrotu sám.

Budete požadovat za Kabonga po vedení náhradu nebo si poradíte s hráči, které máte k dispozici?

To je otázka k diskuzi, budeme na tohle téma v příštích dnech hovořit. Nemůžu nic vyloučit, přestupní termín nebyl uzavřený. Náš klub byl vždycky akční, uměl si poradit.

Nevyčinil jste Pavlu Šulcovi za neproměněnou penaltu, nebo jste ho naopak pochválil za pohotovost při té dorážce? Bude mít příště důvěru zase?

On si na penalty věří a má naši plnou důvěru. Ještě se nemýlil, tak holt ji dneska nedal a počítá se mu gól ze hry (úsměv).