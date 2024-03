V předchozích osmifinále Evropské ligy fotbalisté Viktorie Plzeň na svoje soupeře nestačili. Pojďme si připomenout slavné zápasy z historie klubu.

David Limberský jako kapitán dovedl plzeňskou Viktorii k domácí výhře 2:1 nad Lyonem, ale na postup to po porážce venku nestačilo. | Foto: archiv Deníku

Vzpomenete si ještě na usměvavého blonďáka Františka Rajtorala, který před 11 lety větral obranu tureckého Fenerbahce?

V sestavě s ním byl také elegantní stoper Marián Čišovský, oba už se dívají na svoje následovníky z fotbalového nebe a jistě mají radost. Stejně tak už možná upadlo v zapomnění, že v památných zápasech proti Šachťaru Doněck vedl plzeňský tým jako kouč Dušan Uhrin mladší. V dalších dvou osmifinále byl trenérem viktoriánů pochopitelně Pavel Vrba.

Viktoria se pokusí o historický zápis v Evropě, v cestě stojí Ženeva

Jen tak mimochodem: ve všech třech případech u toho byl obránce Radim Řezník, kterého stále ještě najdete v kádru plzeňské Viktorie.

Ale hrdinové byli jiní, pojďme se tedy projít po stopách památných zápasů.

Příběh první

Pořádně dlouhá a trnitá byla cesta mezi nejlepších 16 celků Evropské ligy. Začala v gruzínském Rustavi, v předkolech pak viktoriáni vyřadili i Lokeren a Ruch Chorzów.

Základní skupinu vyhráli, když na závěr doma porazili brankou Václava Procházky i slavné Atlético Madrid, nechali za sebou i portugalskou Coimbru a Hapoel Tel Aviv.

A to zdaleka nebyl všemu konec, ve vyřazovací části senzačně přešli i přes Neapol (3:0 venku a 2:0 doma).

Až na Fenerbahce nestačili, doma padli 0:1, v Turecku sice vyrovnával Vladimír Darida po hodině hry na 1:1, ale na zvrat už nezbyly síly.

Příběh druhý

V zimě u týmu skončil trenér Pavel Vrba, který převzal reprezentaci. Ale ještě předtím dovedl plzeňskou Viktorii podruhé ke třetímu místu v Lize mistrů. A to znamenalo na jaře vyřazovací část Evropské ligy už pod koučem Dušanem Uhrinem mladším.

Po remíze 1:1 se Šachťarem Doněck přišlo vítězství 2:1 na Ukrajině, když jednu z branek dával současný sportovní ředitel klubu Daniel Kolář, druhou zase ligový rekordman Milan Petržela.

Jenže Olympique Lyon už byl nad síly viktoriánů, i když ti se velmi statečně rvali.

„Hlavně v odvetě doma jsme hráli skvělý zápas, byla výborná atmosféra a nechybělo moc… Nedali jsme penaltu,“ vzpomínal v rozhovoru pro klubový web tehdejší kapitán Roman Hubník. Současný slávista Stanislav Tecl trefil tyčku.

Příběh třetí

Před šesti lety měli viktoriáni zatím nejblíž do čtvrtfinále. Po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů, v níž nestačili na rumunský FCSB (dříve Steaua Bukurešť), ale zvládli reparát s kyperskou AEK Larnaka a byli ve skupině Evropské ligy.

V ní se nejenže pomstili FCSB, ale nechali za sebou i švýcarské Lugano a izraelskou Beer Ševu. Ve vyřazovací části je nezastavil ani Partizan Bělehrad, po remíze 1:1 venku, vyhráli doma 2:0.

V osmifinále byla po porážce v Lisabonu se Sportingem 0:2 jejich pozice před odvetou hodně těžká, ale slovenský forvard Marek Bakoš si dvěma góly vynutil prodloužení. V něm ale sfoukl plzeňské naděje Battaglia.

„To jste mě překvapil,“ reagoval současný asistent trenéra Koubka na otázku, jestli si vybaví, kdy hrála Viktoria naposledy v osmifinále evropských pohárů.

Zato záložník Jan Kopic, který byl také tehdy u toho, si vše pamatoval dobře. „Po porážce 0:2 v Portugalsku už to vypadalo jako mission impossible. Ale doma jsme vymazali jejich náskok. V 90. minutě jsme pak přežili penaltu a šlo se do prodloužení. Už jsem si v hlavě pomalu připravoval, že půjdu na penaltový rozstřel, ale inkasovali jsme ještě jednou. Pamatuju si, že za Sporting hrál Bruno Fernandes, co dělá teď kapitána v Manchesteru United,“ vybavil si Jan Kopic v rozhovoru pro Deník.

Příběh čtvrtý

Se švýcarským Servette Ženeva jsou fotbalisté Viktorie Plzeň zatím v poločase. Do čtvrteční odvety si přivezli nadějnou remízu 0:0. V předchozích třech případech první zápas vždy prohráli…