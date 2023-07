Adolf Šádek, jenž se stal majitelem po Tomáši Paclíkovi v březnu 2021, začal pak na podzim hledat nové investora. Ale jednání se dotáhla až teď na konci června.

„Jsem rád, že se obchod podařil,“ napsal Karel Brejcha. „Teď už je to kluci jen na vás. Když budete jezdit po zadku a necháte na hřišti duši i srdíčko v každém zápase,“ vzkázal do kabiny.

„Ten Šádek je vážně kouzelník,“ doplnil muž z profilu Lumír Miky a nebyl zdaleka jediný, kdo takhle reagoval.

Viktoria má nové majitele, jsou z ciziny, Šádek zůstává v čele klubu

I fotbalový historik Pavel Hochman, který napsal o plzeňské Viktorii řadu knih, přijal zprávu o nových majitelích s povděkem. „Jsem střízlivý optimista,“ říkal muž, který klub sleduje od 60. let minulého století. Zažil s ním všechny vzestupy a pády. „Pan Šádek je srdcař, na Viktorce mu záleží. Vybíral pečlivě a dlouho. Proto věřím mu, že zvolil ty správné lidi,“ doplnil Hochman.

Žhavé téma to bylo i v ochozech touškovského stadionku při sobotním přípravném zápase s druholigovou Chrudimí (6:0).

„Je to zajímavé spojení. Uvidíme, co to klubu přinese,“ říkal 47letý Pavel z nedalekých Nýřan. Vedle stojící kamarád Petr šel ještě víc do hloubky. „Nejsou to žádní šejkové, ale lidé z blízkého Rakouska. Jsem zvědavý kam posunou mládež nebo jestli dojde k nějakému hráčskému propojení,“ říkal.

Nejen jemu dají odpověď následující dny.