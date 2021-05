Levonohý záložník Šimon Falta šel v desáté minutě sám na gólmana Slavie, ale Ondřej Kolář ho vychytal. Čisté konto dlouho držel i plzeňské brankář Ondřej Staněk, ale nakonec přece jen v 73. minutě kapituloval, když ho propálil střídající Sima.

„Kdybych proměnil svoji šanci, asi by to vypadalo jinak. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli budu střílet levou nebo pravou nohou, nevyšel mi krok, nemělo to razanci, nic,“ vrátil se Šimon Falta v rozhovoru pro Českou televizi k situaci z desáté minuty, kdy ho po hlavičce Beauguela poslal do tutovky Bucha.

Za klíčový okamžik pak označil vyloučení spoluhráče Havla z 54. minuty. „Zápas to ovlivnilo, ale i tak jsme makali nadoraz. Mělo to nasazení, plnili jsme pokyny, ale k úspěchu to nevedlo,“ dodal zklamaný Falta.

Nutno uznat, že čtvrteční výkon viktoriánů byl suverénně nejlepší pod novým koučem Michalem Bílkem, i díky perfektně zvolené taktice.

„Pocity jsou špatné. Podali jsme dobrý výkon, bojovný. Měli jsme zase dobré šance, ale neproměňujeme je a to nás sráží,“ doplnil Faltu plzeňský brankář Jindřich Staněk. „Slavia potvrdil svoji kvalitu. Co se dá dělat, musíme jít dál a zvládnout poslední dva zápasy. Už není kam uhnout,“ pokračoval gólman Viktorie. Potěšil ho alespoň zlepšený výkon v defenzivě.

„My jsme si k tomu po víkendu něco řeknu. S Pardubicemi jsme to úplně posr… Každý se chytl za rypák a dneska jsme to odmakali. Ale smůla, že to zase nevyšlo,“ říkal Jindřich Staněk.

„Pokud budeme hrát tak, jako dneska, boj o Evropu zvládneme,“ dodal s optimismem v hlase Šimon Falta.

Cesta plzeňské Viktorie do pohárové Evropy vede už jen přes udržení páté příčky ve FORTUNA:LIZE. K tomu stačí „maličkost“ – porazit v neděli doma ostravský Baník, hraje se od 17 hodin, a pak vyhrát i poslední kolo 29. května v Opavě.