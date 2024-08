A pokud dnes zvládnou i domácí utkání, budou mít jistotu evropských pohárů po celý podzim a jako bonus zápas se skotským Heart of Midlothian v play-off o Evropskou ligu. V opačném případě by museli podstoupit nesmírně těžké play-off Konferenční ligy se slavným Betisem Sevilla.

„Všichni víme, jaký mančaft by nás čekal, když to s Kryvbasem nezvládneme. Bylo by pak o hodně těžší, dostat se do pohárové Evropy,“ prohlásil na včerejší tiskové konferenci 34letý plzeňský záložník Jan Kopic.

Kopic ani trenér Miroslav Koubek nepřikládají příliš velkou váhu tomu, že si přivezli z úvodního zápasu v Košicích vítězství 2:1. „Když ve fotbale vedete o gól, ještě jste nic nevyhráli. Je to minináskok. Kryvbas také vedl 1:0 a nakonec prohrál,“ použil Miroslav Koubek příměr s prvním zápasem, který se kvůli ruské invazi na Ukrajinu hrál v Košicích.

„Hráčům zdůrazňuju, že zápas v Košicích jako by ani nebyl, musíme ho vymazat. Nesmíme chtít něco hájit, to by byla největší chyba,“ doplnil zkušený kouč. Prozradil také, že už po nemoci s týmem trénuje brankář Martin Jedlička, ale podrobněji o sestavě mluvit nechtěl. Jen potvrdil, že opět zvažuje nasazení mladíka Jiřího Panoše, jenž se v Košicích blýskla nádhernou vyrovnávací trefou. „Ale variant sestavy máme víc,“ dodal hned vzápětí. Po karetním trestu už je zpátky také Brazilec Cadu, jenž si navíc odskočil do Brazílie k porodu manželky.

Do not hraje plzeňské Viktorii i skvostná bilance z posledních pohárových zápasů na domácím hřiště, kde osmkrát v řadě neprohrála a dokonce ani jednou neinkasoval. „Největší bonus vidím v domácím prostředí,“ pokýval hlavou kouč Viktorie, že i on bude ve čtvrtek spoléhat na pomoc zaplněného hlediště.