Zpátky do Karviné ho nezlákal ani její návrat mezi českou elitu. Možnost zahrát si kvalifikaci Evropské konferenční ligy byla lákadlem.

„Jsem rád, že moje další budoucnost bude spojena právě s Viktorkou. Cítím se tady skvěle a těším se na boje v evropských pohárech a další sezony v plzeňském dresu,“ vyznal se Durosinmi krátce po podpisu smlouvy.

To, že jeho celé jméno zní Rafiu Adekunle Durosinmi, nemá ledajaký význam.

Durosinmi vstřelil v lize první gól za Plzeň, hraje také o další angažmá

„Pocházím z královského rodu,“ šokoval v rozhovoru ze zimního soustředění ve Španělsku. „Adekunle znamená něco jako: Přítomnost koruny,“ vysvětloval fotbalista, jenž přišel do Česka ještě jako dorostenec do Karviné.

A pořádně šokovat umí i na hřišti, Přesvědčila se o tom i Plzeň. Právě do její sítě totiž vstřelil Durosinmi svůj první gól po příchodu do ČR. Psal se 27. srpen 2021 a jeho tým díky tomu vyhrál v dorostenecké lize nad mladými viktoriány 1:0.

Nigerijský forvard na sebe upozornil natolik, že brzy dostal šanci v prvoligovém áčku. A první brankou v nejvyšší soutěži sestřelil loni v únoru pražskou Slavii v od té doby nedobytném Edenu.

Nepřímo tak pomohl plzeňské Viktorii k mistrovskému titulu. To samozřejmě nemohl tušit, že necelý rok nato se ocitne v týmu trenéra Michala Bílka.

Na jaře už v plzeňském dresu přidal ke třem karvinským gólům další čtyři prvoligové trefy. A spoléhat na něho hodlá i nový trenér Miroslav Koubek.

Béčko Viktorie nasázelo na Motorletu bůra, dvakrát se trefil Durosinmi

„Rafiu je mladý perspektivní útočník, o kterého jsme hodně stáli. Své kvality jednoznačně prokázal, na jaře potvrdil, že si místo u nás v týmu zaslouží,“ potvrdil sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář.

Ale ne vždycky viděl Durosinmi svoji budoucnost světle. K fotbalu ho přivedl v sedmi letech v rodném Lagosu bratr, ale malého Rafiu to zpočátku moc nebralo.

„Ale později jsem si řekl: Dobře, tímhle bych se mohl živit. A od té doby jsem měl hlavu nastavenou tak, že budu profesionální fotbalista,“ vyznal se po příchodu do Plzně. A teď si začíná plnit odvážné sny, i když ani začátky v Česku nebyly snadné.

Ještě v mládežnické akademii Lagosu mu agent řekl, že až mu bude 18 let, chtěl by ho vzít do Česka, do Karviné.

A když ten moment nastal, přišel zádrhel. „Byl jsem v Karviné tři měsíce na testech a zranil jsem se. Mrzelo mě to, říkal jsem si, že to třeba vyjde příště. Ale měl jsem štěstí, Karviná mi pomohla se uzdravit, jsem jim za to moc vděčný. Pak jsem začal makat ještě víc a oni nakonec řekli, že mě chtějí,“ popisoval Rafiu Durosinmi.

Nejen obrovitý forvard. Kdo vlastně je zimní posila Plzně z Nigérie?

Ani jeho góly však Karviné nepomohly k setrvání v nejvyšší české soutěži. A tak mladý Nigerijec kývl v zimě na nabídku jít hostovat do plzeňské Viktorie, kde se teď dohodl na smlouvě až do roku 2026.

V letní přípravě se zatím trefil v každém zápase. Vystřílí i pohárovou Evropu?